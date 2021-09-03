Байден объявил чрезвычайную ситуацию в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси

Президент США Джо Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Решение принято в связи с ураганом «Ида», жертвами которого стали по меньшей мере 46 человек.

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О решении глава американского государства объявил в четверг, 2 сентября (3 сентября МСК), сообщает Le Monde.

1 и 2 сентября ураган «Ида», перешедший в тропический шторм, вызвал несколько торнадо и проливные дожди, что привело к серьезным авариям и человеческим жертвам на северо-востоке США, между Нью-Йорком и штатом Мэриленд.

В результате стихии погибло не менее 46 человек, сообщает CNN.

При этом, по данным местных властей, число жертв может вырасти, поскольку многие числятся пропавшими без вести, отмечает «Настоящее время».

«Теперь мы живем в новом мире», — сказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, добавив, что интенсивность и частота штормов растут, и США придется многое делать «по-другому» и «быстро».

Он также отметил, что «сотни человек» в городе прямо сейчас еще ждут помощи спасателей.

А всего под угрозой воздействия стихии, которая, по прогнозам синоптиков, должна завершиться к выходным, находятся 20 миллионов человек, подчеркивает CNN. Наибольшее число пострадавших и погибших (как минимум 39 человек) — в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации 2 сентября заявил, что ураган «Ида», а также другие стихийные бедствия, происходящие со все большей частотой, свидетельствуют о климатическом кризисе.

«Мы должны быть лучше подготовлены. Нужно действовать», — передает слова Байдена Би-би-си.

Президент США пообещал, что призовет Конгресс к принятию мер, включающих значительное финансирование обновления энергосистем и другой инфраструктуры.

По словам главы Белого дома, эти инвестиции должны сделать страну более устойчивой перед лицом наводнений и других бедствий.

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