Теракт в Окленде: не менее 6 человек пострадали, нападавший застрелен полицией

В пятницу, 3 марта, в Окленде, крупнейшем городе Новой Зеландии, произошел теракт. Злоумышленник с ножом атаковал посетителей торгового центра. Полиция ликвидировала нападавшего. Как заявила затем премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, злоумышленник был сторонником террористической группировки «Исламское государство».

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Нападение произошло в районе Нью-Линн в Окленде после 15 час. по местному времени (6 утра МСК). Нападавший успел ранить ножом шестерых посетителей супермаркета в торговом центре, после чего был застрелен полицейскими.

Пострадавшие были госпитализированы. Трое из шестерых раненых находятся в критическом состоянии, сообщает AFP.

Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что нападавший был гражданином Шри-Ланки, который прибыл в Новую Зеландию в 2011 году. С 2016 года он «находился под постоянным наблюдением» новозеландских властей, так как был внесен в «антитеррористический список».

«Это было жестокое бесмысленное нападение», — подчеркнула Ардерн.

Напомним, в марте 2019 года Новая Зеландия пережила крупнейший теракт в своей истории: при нападении на две мечети в городе Крайстчерче погиб 51 человек. Нападение совершил гражданин Австралии, который в 2020 году был приговорен к пожизненному заключению (первый случай такого приговора в истории Новой Зеландии).

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