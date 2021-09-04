Панджшерское сопротивление опровергло новости о захвате провинции талибами

Посетители одного из ресторанов Кабула смотрят новости про Панджшер на телеканале TOLO News. 3 сентября 2021 г.

Боевики движения «Талибан» объявили о захвате последнего неподконтрольного им региона Афганистана — провинции Панджшер. Об этом в пятницу, 3 сентября, написало агентство РИА «Новости» со ссылкой на представителя «Талибана». Однако противостоящий «Талибану» Фронт национального сопротивления эту информацию опровергает и заявляет о «ловушке» для талибов.

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Как пишет РИА «Новости», вся территория Афганистана оказалась под контролем талибов, в том числе и провинция Панджшер. По сообщению корреспондента «Би-би-си» в Кабуле, в пятницу вечером в столице страны повсюду были слышны автоматные очереди. В результате беспорядочной стрельбы в воздух 17 человек были убиты, 41 получил ранения, сообщает телеканал Tolo news. Причина стрельбы неясна, однако комментаторы предположили, что таким образом боевики «Талибана» отметили взятие Панджшера.

Лидер политического крыла «Талибана» мулла Абдул Гани Барадар, чьи сторонники воевали в Панджшере, по информации Reuters, должен возглавить новое правительство страны.

После заявлений талибов один из лидеров сопротивления, вице-президент свергнутого правительства Афганистана Амрулла Салех выступил с видеообращением, в котором заявил, что он все еще находится в Панджшере, а боевые действия с талибами в провинции продолжаются. Салех при этом сообщил, что что талибы заблокировали гуманитарный коридор, ведущий в Панджшер, и призвал ООН и мировых лидеров обратить на это внимание. Видеозапись показал афганский телеканал TOLO News. Ранее некоторые СМИ сообщали, что Салех бежал в Таджикистан.

Другой представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари заявил, что бойцы окружили большую группу талибов на северо-востоке долины Панджшер. «Несколько сотен талибов оказались в ловушке. У них заканчиваются боеприпасы, и сейчас они обсуждают условия того, чтобы сдаться», — цитирует слова Назари «Би-би-си».

В течение всего нескольких месяцев боевики движения «Талибан» захватили почти всю территорию Афганистана. 15 августа талибы вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани бежал из страны. Провинция Панджшер находится в 150 километрах к северо-востоку от Кабула и остается последним регионом, неподконтрольным «Талибану». При этом через регион проходят стратегически важные дороги, соединяющие север и юг Афганистана.

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