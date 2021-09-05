В Гвинее произошла попытка госпереворота

В Гвинее произошла попытка государственного переворота. Как сообщает агентство France-Presse, бойцы войск специального назначения в воскресенье, 5 сентября, опубликовали видеообращение и заявили об аресте президента Альфы Конде, правившего страной более десяти лет. В министерстве обороны страны опровергли захват главы государства и заверили, что вытеснили группу нападавших из президентского дворца.

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«Мы решили приостановить действие конституции, распустить органы государственной власти и правительство, закрыть воздушные и наземные границы», — заявил в видеообращении подполковник Мамаду Думбуя. На видео он подчеркнул, что президент находится вместе с повстанцами.

Déclaration du Lieutenant-colonel Mamady Doumbouya. Il annonce l'arrestation du Président Alpha Condé ainsi que d'autres mesures comme la dissolution de la constitution, des institutions en place, la fermeture des frontières.#Kaloum #Guinee #Kibaro pic.twitter.com/tvju4noImB — Pàppa Ismaayla Jeŋ (@aliamsi) September 5, 2021

Позже в интернете появились кадры с президентом Альфой Конде. На нем также виден боец, предположительно принадлежащий к силам спецназа.

Alpha Condé est en ce moment entre les mains des éléments du Groupement des Forces Spéciales de #Guinée.#Kibaro pic.twitter.com/OXyrtAoOZv — Pàppa Ismaayla Jeŋ (@aliamsi) September 5, 2021

Позже лидеру путчистов Мамаду Думбуя удалось получить доступ к эфиру государственного телеканала RTG. Там он, завернувшись во флаг Гвинеи, подтвердил захват президента.

Первые выстрелы из тяжелого оружия прозвучали около 8 утра по местному времени в Конакри, столице Гвинеи. Издание Jeune Afrique утверждает, что местонахождение президента сейчас неизвестно. Для захвата Альфы Конде потребовалось лишь несколько часов, пишут журналисты.

В министерстве обороны страны опровергли госпереворот. Там подчеркнули, что охрана президента смогла отбить атаку на дворец, а «повстанцам» удалось лишь посеять панику среди жителей Гвинеи. Доказательств того, что президент находится на свободе, власти не привели.

83-летний Альфа Конде управляет Гвинеей с 2010 года. В 2020 году его переизбрали на третий срок с результатом почти в 60% голосов.

Согласно законам Гвинеи, Конде не мог выдвинуть свою кандидатуру в третий раз — число президентских мандатов в стране ограничено двумя. Однако власти провели референдум по изменению конституции, который позволил Конде остаться у власти. Попытки оппозиции оспорить результат выборов провалились.

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