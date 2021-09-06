Франция осудила попытку силового захвата власти в Гвинее

Франция «осуждает попытку силового захвата власти» в Гвинее и призывает немедленно освободить президента страны Альфу Конде, говорится в коммюнике французского МИД, обнародованном вечером 5 сентября.

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Перед этим гвинейский армейский спецназ объявил по телевидению о свержении 83-летнего президента Альфы Конде, роспуске органов власти и закрытии границ. Были распространены кадры, на которых президент в расстегнутой рубашке сидит на диване в окружении вооруженных спецназовцев в полной экипировке. Министерство обороны Гвинеи при этом заявило, что сорвало попытку путча.

Франция «осуждает попытку силового захвата власти» в Гвинее, призывает к немедленному освобождению президента страны Альфы Конде и возвращению к «конституционному порядку», говорится в коммюнике МИД Франции от 5 сентября. Отмечается, что Париж присоединился к призыву Экономического сообщества стран Западной Африки.

Ранее попытку военного переворота в Гвинее осудили в Вашингтоне. В заявлении госдепартамента говорится, что насилие и внеконституционные меры только подорвут перспективы мира, стабильности и процветания в Гвинее. «Эти действия могут ограничить возможности Соединенных Штатов и других международных партнеров Гвинеи поддержать страну, находящуюся на пути национального объединения», — отметили в Вашингтоне.

К освобождению президента Альфы Конде призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Альфа Конде находится у власти в Гвинее 11 лет, недавно он был переизбран на третий президентский срок. Его политической карьере уже полверка. Большую часть жизни он боролся с авторитарными режимам в Гвинее. В начале 2000-х он оказался в тюрьме, но был досрочно освобожден под международным давлением. В 2010 году Конде был избран президентом, но с годами, как утверждают его критики, сам начал скатываться к авторитаризму.

В 2020 году по инициативе Альфы Конде были приняты поправки к Конституции, позволяющие ему переизбраться на третий срок. В начале 2019 года сообщалось, что внести изменения в Конституцию Гвинеи публично предложил российский посол Александр Брегадзе, сопроводив свое предложение словами «коней на переправе не меняют». Это вызвало возмущение гвинейской оппозиции, обвинившей Брегадзе в неуместных заявлениях, противоречащих Конституции Гвинеи.

По данным СМИ, советником Конде в вопросе поправок к Конституции стал россиянин, бывший разведчик Виктор Бояркин, связанный с компанией «Русал» Олега Дерипаски. Бояркин включен в санкционные списки США.

В конце прошлого года было объявлено, что Альфа Конде по итогам выборов переизбран на третий срок. Принятие поправок в Конституцию и объявление результатов выборов сопровождалось протестами и столкновениями, в ходе которых погибли люди.

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