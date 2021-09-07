В Афганистане талибы объявили состав своего «временного» правительства

На пресс-конференции в Кабуле признанное террористическим движение «Талибан» объявило состав нового правительства Афганистана. Список членов кабинета во вторник, 7 сентября, огласил представитель талибов Забихулла Муджахид. «Талибан» сформировал правительство более чем через две недели после захвата Кабула и через неделю после завершения вывода войск США. Верховный лидер движения «Талибан» немедленно призвал новое правительство добиться соблюдения в стране законов шариата.

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Новое афганское правительство возглавит мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем стал сооснователь движения «Талибан» Абдул Гани Барадар, сообщил во вторник на пресс-конференции в Кабуле представитель талибов Забихулла Муджахид.

Мохаммад Хасан Ахунд — близкий соратник основателя и бывшего верховного лидера движения талибов муллы Омара, скончавшегося в 2013 году. Имя нового афганского «премьера» фигурирует в санкционном списке ООН.

Абдул Гани Барадар, назаченный вице-премьером, до недавнего времени возглавлял политическое бюро движения, находившееся в Катаре.

Сыну муллы Омара Мохаммаду Якубу в кабинете министров отведен пост главы оборонного ведомства. Ранее он был главой военной комиссии талибов, отвечавшей за стратегию вооруженной борьбы с силами США и предыдущими афганскими властями.

اعلامیه امارت اسلامی افغانستان درباره اعلان کابینه#طلوع‌نیوز pic.twitter.com/hRNyCaCIwl — TOLOnews (@TOLOnews) September 7, 2021

Во главе своего МВД талибы поставили Сараджуддина Хаккани, который в составе движения возглавляет радикальную группировку, тесно связанную с властями и разведкой Пакистана и базирующуюся в пакистанском Вазиристане. «Сеть Хаккани» (основана отцом ее нынешнего лидера Джелалуддином Хаккани) считается самой организованной, боеспособной и опасной частью движения «Талибан».

Дипломатией талибов по-прежнему будет заниматься Амир Хан Мутаки, который возглавлял в Катаре переговорщиков движения, с которыми контактировали США и свергнутое талибами бывшее правительство Афганистана.

Во главе афганской разведки назначен представитель талибов Абдул Хак Васик. Экономика страны поручена еще одному представителю фундаменталистов — Мохаммаду Ханифу. Министром финансов назначен Хедаятулла Бадри, а главой Центробанка — Мохаммад Идрис.

Поделили талибы между собой и портфели министров юстиции, информации и культуры, сельского развития, горнодобывающей промышленности, общественных работ, назначен министр по вопросам границ и по делам племен. В этот вторник назначены также заместители всех членов правительства.

«Временный» и «неполный» кабинет

Объявляя состав правящего кабинета, спикер движения Забихулла Муджахид отметил, что формируемое правительство будет «временным», а его состав пока «неполный». Пока все ключевые посты заняли исключительно представители «Талибана». По словам Муджахида, движение «попытается» включить в правительство «людей из других регионов страны». Он напомнил об обещании талибов сформировать «инклюзивное» правительство с участием не только представителей пуштунского этнического большинства (основы «Талибан»), но и других народов Афганистана. Формирования инклюзивного правительства требует от талибов мировое сообщество.

Reuters напоминает, что помимо правительства в стране будет и религиозная власть — шура (религиозный совет) в составе 12 человек. Во главе этого органа — верховный лидер «Талибан» Хайбатулла Ахундзада.

Талибы планируют в срок от шести до восьми месяцев провести заседание всеафганского совета старейшин (Лойя-джирга) для обсуждения нового законодательства и устройства страны, а также принципов формирования будущего правительства.

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