Из-за гвинейского путча взлетели цены на алюминий: чего ждать дальше?

Одним из последствий путча в Гвинее могут стать изменения на рынке алюминия. Дело в том, что Гвинея обладает богатейшими запасами бокситов — ключевого сырья для алюминиевой промышленности. После путча цены на алюминий подскочили до многолетнего максимума. Впрочем, росли они весь 2021 год на фоне сокращения объемов производства в Китае.

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Гвинея — один из крупнейших в мире экспортеров бокситов. Основная доля гвинейских бокситов направляется в Китай. Один из основных добытчиков бокситов в Гвинее — российский гигант «Русал». Согласно информации на сайте компании, она владеет в Гвинее двумя бокситными заводами и разрабатывает богатое месторождение Диан-Диан.

Бизнесмен Олег Дерипаска, контролировавший «Русал» до попадания под американские санкции, считает, что политический кризис в Гвинее может серьезно повлиять на рынок алюминия. «Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — написал Дерипаска у себя в телеграме.

Сразу после объявления о свержении президента Гвинеи цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) взлетели до максимума с 2011 года. Акции «Русала» на московской и гонконгской биржах тоже заметно подорожали.

Отметим, что цены на алюминий росли весь 2021 год. Как объясняет Bloomberg, за год (еще до переворота в Гвинее) цены выросли на 38%. Это связано в том числе с сокращением объемов производства в Китае, где власти ведут политику ограничения выбросов углерода и где наблюдается дефицит электроэнергии. Производство алюминия крайне энергозатратно.

Путчи и политическая нестабильность всегда связаны с рисками и перебоями, на которые реагируют рынки. К примеру предыдущая военная хунта в Гвинее после прихода к власти в 2008 году заявила о пересмотре контрактов с горнодобывающими компаниями и о «блокировке» всей отрасли до нового распоряжения. В период той военной хунты гвинейский суд аннулировал приватизацию «Русалом» завода Friguia и вернул предприятие в госсобственность. Сообщалось о том, что власти требовали с «Русала» компенсацию в миллиард долларов.

При резком сокращении потока сырья из Гвинеи «Русал» может потерять треть производства алюминия, отмечал источник «Интерфакса» в алюминиевой отрасли. По его словам, компенсировать эти потери компании будет фактически неоткуда. В Кремле заявляли, что пока не рассматривали варианты господдержки «Русала», но признали, что кризис в Гвинее может быть опасным.

Впрочем, риторика нынешних путчистов по отношению к горнодобывающим компаниям пока миролюбивая. Их лидер Мамади Думбуя заявлял, что выступает за «непрерывность производства» в горнодобывающей промышленности и обещал, что все договоры о добыче полезных ископаемых будут соблюдаться, передавало Bloomberg.

«Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что в случае успеха переворота приоритетом новых руководителей станет возобновление экспорта бокситов», — считает аналитик Renaissance Capital Чарли Робертсон.

Глава отдела исследований металлов в Bank of America Merrill Lynch Майкл Видмер отмечает, что на рынке бокситов уже много лет наблюдается профицит, и сбой с поставками должен быть крайне серьезным, чтобы нарушить эту динамику.

Главный аналитик по алюминию в пекинской Antaike Information Development Сюн Хуэй говорит, что инвесторы обеспокоены из-за ситуации в Гвинее, но сообщений о сбоях в поставках бокситов пока не поступало.

Путч в Гвинее

Утром 5 сентября у президентского дворца в Конакри началась стрельба. Гвинейский элитный спецназ захватил 83-летнего президента Альфу Конде. Лидер путчистов, бывший французский легионер Мамади Думбуя в окружении военных вышел в эфир государственного вещателя RTG. Он объявил о свержении Конде, роспуске органов власти и упразднении исправленной в 2020 году Конституции. В сети появились кадры с президентом Конде в расстегнутом рубашке в окружении спецназовцев в полной экипировке.

Альфа Конде десятилетиями боролся с диктатурой у себя на родине, подвергался репрессиям. К власти он пришел в 2010 году через первые в стране по-настоящему демократические выборы, но с годами сам начал сползать к авторитаризму. Год назад престарелый Конде, не взирая на кровопролитные протесты, продавил поправки к Конституции Гвинеи ради того, чтобы остаться у власти на третий срок. Как сообщалось, гвинейского президента в намерении «обнулиться» поддержали россияне.

Глава группы армейского спецназа Мамади Думбуя объявил себя руководителем «Национального комитета по примирению и развитию», по сути — новым правителем страны. Он заявил, что военные положат конец бедности, коррупции, попиранию гражданских прав. Обещал, что будет создано правительство национального объединения, которое возьмет на себя управление страной на время «переходного периода». Путчисты начали освобождать заключенных в тюрьму при Конде оппозиционеров.

ООН, Африканский союз, почти все ведущие государства, в том числе Франция, осудили захват власти армейским спецназом и потребовали от путчистов освободить низложенного Альфу Конде. В столице Гвинеи лидера путчистов Мамади Думбуя 6 сентября приветствовала толпа.

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