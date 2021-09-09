На Западе критикуют правительство талибов, в РФ не исключают отправки дипломатов на инаугурацию

Европейский союз и США раскритиковали состав временного правительства, объявленного во вторник движением талибов. Все посты разделили между собой руководители «Талибана», глава правительства — в санкционном списке ООН. Тем временем спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что российские дипломаты могут посетить инаугурацию правительства талибов.

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Европейский союз подверг критике состав временного правительства, объявленного в Афганистане террористическим движением «Талибан». В ЕС подчеркнули, что новое правительство не является инклюзивным и не представляет все этническое и религиозное разнообразие страны, поскольку большинство в этом кабинете составляют представители лишь одной народности — пуштунов. Инклюзивность и репрезентативность входили в пять требований, которыми ЕС обусловил возможность установления дипломатических отношений с новыми властями Кабула.

В МИД Франции после объявления «Талибаном» состава нового правительства заявили, что талибы нарушили данные ранее обещания. Одно из обещаний, напомним, было о том, что в кабинете будут предусмотрены посты для женщин. В Париже заявили, что «требования международного сообщества» в этом плане не выполнены.

В Госдепартамента США отметили тот факт, что в объявленном временном правительстве отсутствуют женщины и напомнили о «послужном списке» некоторых людей из объявленного талибами правительства. В Вашингтоне заявили, что будут оценивать новое правительство не по словам, а по делам.

Вчера в Вашингтоне организация Комитет защиты журналистов заявила, что талибы должны немедленно прекратить задержания журналистов и применение силы к ним. 7 и 8 сентября 14 сотрудников СМИ были задержаны боевиками «Талибана» в ходе протестных акций в Кабуле. Шестеро из них, журналисты кабульской газеты Etilaatroz, были жестоко избиты.

These are @Etilaatroz’s journalists who have been detained and beaten up by the Taliban armed men.



They were kept for almost four hours and then released. One of them still in Taliban prison. pic.twitter.com/aIOPqLz2S8 — Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) September 8, 2021

«Старая гвардия» талибов в новом правительстве

Все ключевые члены временного правительства являются представителями «Талибана». Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, который фигурирует в санкционном списке ООН. Ахунд был близким соратником основателя движения талибов муллы Омара, умершего в 2013 году. Главой оборонного ведомства талибы объявили сына муллы Омара Мохаммада Якуба.

Главой МВД назначен Сараджуддин Хаккани, который возглавляет радикальную группировку, связанную с «Талибаном». ФБР разыскивает Хаккани для допроса в связи с нападением в январе 2008 года на гостиницу в Кабуле, в результате которого погибли шесть человек, в том числе гражданин США. В США считают его координатором и участником нападений на войска США и силы коалиции в Афганистане.

Спикер «Талибана» Забихулла Муджахид отметил, что это правительство является «временным», а его состав пока «неполный».

Приветствовали формирование правительства в Афганистане в соседнем Китае, где назвали это «концом трехнедельной анархии», и в Узбекистане, власти которого готовы к диалогу с новым афганским руководством. Напротив, Таджикистан заранее предупредил, что не признает правительство, которое не будет включать в себя представителей всех этнических меньшинств. Напомним, что таджики составляют, по разным данным, от 30 до 40% от афганского населения.

В России спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что российские представители могут посетить инаугурацию правительства талибов «на уровне послов, дипкорпуса». Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва примет участие в инаугурации правительства талибов, если оно будет инклюзивным.

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