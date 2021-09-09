На Западе критикуют правительство талибов, в РФ не исключают отправки дипломатов на инаугурацию
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Европейский союз и США раскритиковали состав временного правительства, объявленного во вторник движением талибов. Все посты разделили между собой руководители «Талибана», глава правительства — в санкционном списке ООН. Тем временем спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что российские дипломаты могут посетить инаугурацию правительства талибов.
Европейский союз подверг критике состав временного правительства, объявленного в Афганистане террористическим движением «Талибан». В ЕС подчеркнули, что новое правительство не является инклюзивным и не представляет все этническое и религиозное разнообразие страны, поскольку большинство в этом кабинете составляют представители лишь одной народности — пуштунов. Инклюзивность и репрезентативность входили в пять требований, которыми ЕС обусловил возможность установления дипломатических отношений с новыми властями Кабула.
В МИД Франции после объявления «Талибаном» состава нового правительства заявили, что талибы нарушили данные ранее обещания. Одно из обещаний, напомним, было о том, что в кабинете будут предусмотрены посты для женщин. В Париже заявили, что «требования международного сообщества» в этом плане не выполнены.
В Госдепартамента США отметили тот факт, что в объявленном временном правительстве отсутствуют женщины и напомнили о «послужном списке» некоторых людей из объявленного талибами правительства. В Вашингтоне заявили, что будут оценивать новое правительство не по словам, а по делам.
Вчера в Вашингтоне организация Комитет защиты журналистов заявила, что талибы должны немедленно прекратить задержания журналистов и применение силы к ним. 7 и 8 сентября 14 сотрудников СМИ были задержаны боевиками «Талибана» в ходе протестных акций в Кабуле. Шестеро из них, журналисты кабульской газеты Etilaatroz, были жестоко избиты.
These are @Etilaatroz’s journalists who have been detained and beaten up by the Taliban armed men.— Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) September 8, 2021
They were kept for almost four hours and then released. One of them still in Taliban prison. pic.twitter.com/aIOPqLz2S8
«Старая гвардия» талибов в новом правительстве
Все ключевые члены временного правительства являются представителями «Талибана». Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, который фигурирует в санкционном списке ООН. Ахунд был близким соратником основателя движения талибов муллы Омара, умершего в 2013 году. Главой оборонного ведомства талибы объявили сына муллы Омара Мохаммада Якуба.
Главой МВД назначен Сараджуддин Хаккани, который возглавляет радикальную группировку, связанную с «Талибаном». ФБР разыскивает Хаккани для допроса в связи с нападением в январе 2008 года на гостиницу в Кабуле, в результате которого погибли шесть человек, в том числе гражданин США. В США считают его координатором и участником нападений на войска США и силы коалиции в Афганистане.
Спикер «Талибана» Забихулла Муджахид отметил, что это правительство является «временным», а его состав пока «неполный».
Приветствовали формирование правительства в Афганистане в соседнем Китае, где назвали это «концом трехнедельной анархии», и в Узбекистане, власти которого готовы к диалогу с новым афганским руководством. Напротив, Таджикистан заранее предупредил, что не признает правительство, которое не будет включать в себя представителей всех этнических меньшинств. Напомним, что таджики составляют, по разным данным, от 30 до 40% от афганского населения.
В России спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что российские представители могут посетить инаугурацию правительства талибов «на уровне послов, дипкорпуса». Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва примет участие в инаугурации правительства талибов, если оно будет инклюзивным.
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