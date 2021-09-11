«Америка любит вас»: Байден выступил с обращением к 20-летию терактов 11 сентября

Джо Байден с супругой Джилл посетят места, пострадавшие от терактов. На фото: президентская чета после приземления в аэропорту в Нью-Йорке. 10.09.2021

Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации в двадцатую годовщину терактов 11/09/2001. Глава Белого дома почтил память погибших, высказал благодарность всем, кто, рискуя своей жизнью, спасал других. И призвал нацию к единству.

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«Через 20 лет после 11 сентября 2001 года мы чтим память 2977 жизней, которые мы потеряли, и чествуем тех, кто рискнул и отдал свои жизни (ради других). Как мы видели в последующие дни, единство — наша величайшая сила. Это то, что делает нас такими, какие мы есть — и мы не можем об этом забывать», — заявил президент США, заверив, что «темные силы человеческой природы» не смогли подорвать единство страны.

«Темные стороны» — это «страх и ненависть, негодование и насилие в отношении американских мусульман, истинных и верных последователей миролюбивой религии», уточняет «Голос Америки» (подчеркивая, что после 11 сентября 2001 г. в США «значительно увеличилось количество преступлений на почве ненависти, жертвами которых стали американцы арабского происхождения, мусульмане и люди, которых воспринимали, как арабов или мусульман»).

При этом президент Байден подчеркнул: «единство» не означает, что все американцы должны верить в одно и то же. «Но мы должны испытывать глубокое уважение и веру друг в друга и в нашу нацию».

В начале почти семиминутного обращения Байден вспомнил о своих друзьях, потерявших близких во время теракта в Нью-Йорке. «Но даже во мраке должен быть свет», — сказал глава американского государства, обращаясь к близким всех погибших, людям «более чем 90 национальностей» и «тысячам раненых»: «Америка любит вас и помнит о вас».

Затем он напомнил о том, сколько горя принесли террористические атаки тем, кто двадцать лет рос без родителей, потерял детей, сестер, братьев… И сколько бы лет ни прошло, боль остается, поэтому в этот день «я и Джилл» (Джилл Байден, первая леди США — Прим. Ред.) и «люди во всем мире» «посылаем вам нашу любовь», — сказал глава Белого дома.

Вместе с супругой Джилл он планирует посетить места трагедий 11 сентября: мемориал у Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, Пентагон и поле близ города Шанксвилл в штате Пенсильвания, где разбился еще один захваченный самолет.

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