20 лет без приговора: почему в США все еще не осудили виновных в крушении башен-близнецов

Приговор предполагаемому организатору терактов все еще не вынесен, и рассмотрение дела может затянуться еще на годы

За 20 лет, которые прошли после крушения башен-близнецов в Нью-Йорке, американское правосудие так и не закончило расследование трагедии. На этой неделе на американской военно-морской базе в заливе Гуантанамо возобновились лишь предварительные слушания. На скамье подсудимых — пять человек, в том числе предполагаемый организатор атак Халид Шейх Мохаммед, приближенный Усамы бен Ладена. Им может грозить смертная казнь, однако даже приблизительный срок вынесения приговора по-прежнему неизвестен.

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Причина такой задержки — не только то, насколько сложным оказалось расследование, но и методы работы спецслужб, и американская политика. В момент, когда суд над возможными виновниками трагедии 11 сентября, должен был начаться, на рассмотрение дела повлияла пандемия COVID-19.

Атака террористов 11 сентября стала крупнейшей в истории США. В башнях-близнецах, здании Пентагона и четырех самолетах, угнанных преступниками, погибли почти три тысячи человек.

Ответ американского правительства последовал почти мгновенно. Возложив ответственность за взрывы террористическую группировку «Аль-Каида», США вторглись в Афганистан и объявили войну исламистам. За информацию о местонахождении лидера организации Усамы бен Ладена объявили награду в 25 миллионов долларов. Через 10 лет — в 2011 году — его убили в Пакистане американские спецназовцы.

Про то, что стало с остальными вероятными организаторами терактов, известно очень мало. Расследование взяло на себя ЦРУ и другие американские спецслужбы, засекретив большую часть документов. Это помогло развиться многочисленным теориям заговора.

Как утверждает «Голос Америки», сейчас до половины американцев считают, что им не рассказали всю правду о трагедии. То, что суд над главной трагедией Нью-Йорка за всю историю проходит на военной базе на Кубе, не уменьшает скептицизм.

Обвиняемые по делу о самой крупной серии терактов в американской истории находятся под стражей на базе ВМС США с 2006 года. По данным американских СМИ, задержать главного подозреваемого Халида Шейха Мохаммеда удалось еще раньше — в 2003 году он попал в руки ЦРУ в Пакистане и три года содержался в секретных американских тюрьмах. Халид Шейх Мохаммед ранее признавался, что именно он похитил и обезглавил в 2002 г. американского журналиста Дениэла Перла.

Среди других обвиняемых — предполагаемые сторонники террориста, выходцы из Саудовской Аравии Валид бин Атташ и Мустафа аль Хавзави, Рамзи Бин аль Шибх из Йемена и пакистанец Али Абд Азиз Али. Их также около трех лет держали вне Гуантанамо до 2006 года.

По данным Miami Herald, четверо обвиняемых помимо Халида Шейха Мохаммеда, согласно версии ЦРУ, активно участвовали в подготовке терактов 11 сентября. Валид бин Атташ управлял тренировочным лагерем Аль Кайды в Афганистане и должен был находится за штурвалом одного из самолетов, однако в последний момент был отстранен от операции из-за короткого задержания в Йемене. Рамзи Бин аль Шибх помогал террористам устроиться в авиационное училище в Германии. Али Абдул Азиз Али (племянник Халида Шейха Мохаммеда) отправил смертникам около 120 тысяч долларов, а Мустафа аль Хавзави— помог с получением документов.

В случае обвинительного приговора всем подозреваемым грозит смертная казнь, однако когда это может произойти, не знают ни власти США, ни юристы.

Процесс над виновниками трагедии оказался одним из самых длинных и запутанных в истории, хотя ЦРУ не сомневается в виновности захваченных террористов.

7 сентября в Гуантанамо продолжаются лишь предварительные слушания, которые начались в 2008 году. Тогда на военную базу приехали некоторые родственники жертв терактов. Всех их на Кубе, где США бессрочно арендует часть территории, зал суда вместить не может: всего при атаках 11 сентября погибли почти три тысячи человек.

Во время первых слушаний 13 лет назад подозреваемые террористы впервые после своего задержания появились на публике.

«Усиленные методы допроса»

Как пишет The New York Times, Халид Шейх Мохаммед тогда обвинил США в войне против исламского мира, попросил приговорить себя к смерти и признал себя ответственным за подготовку атаки. Но защита потребовала исключить признания обвиняемых ФБР из материалов дела, заявив, что они были получены с помощью жестоких пыток.

В ходе слушаний в 2007 году Халид Шейх Мохаммед заявил, что стал объектом пыток в лагере Гуантанамо. Рассекреченные документы ЦРУ, переданные его адвокату, подтверждают, что подозреваемого 183 раза подвергали процедуре имитации утопления в марте 2003 г. Суть этой техники состоит в том, что на лицо привязанному человеку льют воду, создавая иллюзию того, что он захлебывается. В интервью журналу Time (архив) бывший глава антитеррористического центра ЦРУ Хосе Родригес эпохи президентства Джорджа Буша также подтвердил, что к Мохаммеду применялась пытка водой, которую он назвал «усиленным методом допроса», позволившим выйти на других руководителей Аль Каиды, в частности, Абу Фараджа аль-Либби, третьего по значимости лидера Аль-Каиды на момент его захвата. В администрации Барака Обамы подобные методы назвали пытками.

В Гуантанамо против обвиняемых применяли и другие пытки. По данным «Голоса Америки», ранее в камерах заключенных 24 часа в сутки включали яркие прожекторы, лишая их сна. Там также звучала громкая музыка, которую не выключали и ночью.

В 2015 г. Сенат США проголосовал за запрет пыток во время допросов. В декабре 2017 г. спецдокладчик ООН Нильс Мельцер призвал США наказать сотрудников ЦРУ, виновных в применении пыток. В феврале 2021 г. эксперты ООН вновь призвали руководство США расследовать сообщения о пытках в спецтюрьмах, а ранее представители Джо Байдена подтвердили его намерение сделать то, чего не удалось Обаме — закрыть Гуантанамо.

Бывший военный Джеймс Митчелл, который работал на ЦРУ, рассказал NYT, что спецслужба строила свое расследование так, чтобы не допустить новых терактов. «Судебное преследование их не интересовало», — отметил он. Из-за этого при допросах использовались техники, находящиеся вне закона — ведь то, можно ли использовать выбитые под пытками признания в суде, никого не интересовало.

Быстро провести суд в Гуантанамо помешала американская политика. Президент США Барак Обама, который пришел к власти в 2009 году, хотел перенести слушания в Нью-Йорк и добиться «обычного», гражданского суда, а не военного трибунала. Одним из его предложений было также закрытие военной базы в Гуантанамо.

Обама хотел, чтобы рассмотрение дела прошло в более открытом режиме. Вероятно, процесс мог бы быть похож на суд над виновниками терактов 13 ноября во Франции, который недавно открылся в Париже. Однако на планы американского лидера повлияли протесты парламентариев: Конгресс угрожал отказать в финансировании службы безопасности суда.

Ряд политиков назвал гражданский суд над террористами неприемлемым — такой ход событий мог якобы вызвать новое нападение на Нью-Йорк. После двухлетних споров Обама вынужденно пересмотрел свое решение. В 2012 году предварительные слушания возобновились.

Ураганы и коронавирус

На рассмотрение дела, которое заняло бы годы и в гражданском суде, больше всего повлияло местоположение Гуантанамо, уверены авторы и эксперты NYT. Слушания переносили из-за ураганов и графиков адвокатов и судей, которые не могли включить в свое расписание перелет из США.

Кабинеты адвокатов пришлось перестраивать из-за нашествия крыс, пишет NDTV. Интернет периодически пропадал из-за плохой погоды, а юристы жаловались на условия работы, схожие с сороковыми годами ХХ в.

По просьбе адвокатов обвиняемых суд переносили и в период Рамадана — месяца, когда мусульмане должны соблюдать пост с рассвета до заката.

Последний длительный перерыв в работе трибунала вызвала пандемия коронавируса. В мае 2020 года в Гуантанамо выявили по меньшей мере два случая заражения коронавирусом. Заседания приостановили на 18 месяцев. Теперь на дело назначили нового судью, который заявил, что также не будет спешить с приговором. «Но я хочу увидеть прогресс», — сказал он на первом заседании в этом году.

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