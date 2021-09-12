11 сентября 2001: рассекреченная записка ФБР намекает на причастность Саудовской Аравии к терактам

В США опубликован документ, датированный 2016 годом, рассекреченный под давлением семей погибших. В нем устанавливается связь между саудовским агентом и двумя из девятнадцати террористов, захвативших самолеты 11 сентября 2001 года.

В США опубликован документ, датированный 2016 годом, и рассекреченный под давлением семей погибших. В нем устанавливается связь между саудовским агентом и двумя из девятнадцати террористов, захвативших самолеты 11 сентября 2001 года.

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В субботу, 11 сентября 2021, американское правительство рассекретило записку ФБР, которая усиливает подозрения в причастности Ряда к терактам 11 сентября 2001 года, совершенным «Аль-Каидой». Из 19 террористов, которые угнали четыре авиалайнера (два из которых были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке), 15 были гражданами Саудовской Аравии.

Документ был рассекречен в честь двадцатой годовщины терактов. В этой записке от 4 апреля 2016 года подчеркиваются связи между живущим в Калифорнии Омаром эль-Баюми, которого считают секретным саудовским агентом, и двумя джихадистами, которые позже были в числе угонщиков самолетов: Навафом эль-Хазми и Халидом эль-Мидхаром. Американская разведка подозревала, что Баюми оказывал им материально-техническую помощь.

Документ основан на допросах, проведенных в 2009 и 2015 годах с неким источником, личность которого засекречена. Этот источник подробно описывает контакты и встречи Омара эль-Баюми с Навафом эль-Хазми и Халидом эль-Мидхаром, которые прибыли в Калифорнию в 2000 году.

Документ также показывает более тесные связи этими двумя мужчинами и Фахадом аль-Тумайри – консервативным имамом мечети Лос-Анджелеса и дипломатом, аккредитованным при консульстве Саудовской Аравии в конце 1990-х годов.

Кроме этого, телефонные номера, найденные у источника, указывают на ряд людей, которые помогали Навафу эль-Хазми и Халиду эль-Михдару в подготовке терактов. Среди них – те же Омар эль-Баюми, Фахад эль-Сумайри, и сам источник.

Этот засекреченный свидетель сообщил ФБР, что эль-Баюми, помимо своего официального студенческого статуса в США, занимал «очень высокое звание» в консульстве Саудовской Аравии. «Помощь Баюми (террористам – RFI) включала переводы, путешествия, проживание и финансирование», – сообщил источник. Супруга этого засекреченного источника сообщила, что эль-Баюми часто говорил о «джихаде», говорится в документе.

В записке также устанавливаются другие контакты, посредством встреч, телефонных разговоров или других коммуникаций, между эль-Баюми и Тумейри с Ануаром эль-Аулаки – гражданином США и Йемена, пропагандистом Аль-Каиды на Аравийском полуострове, убитым американскими беспилотниками в Йемене в сентябре 2011 года.

Однако опубликованный документ был сильно отредактирован сотрудниками ФБР и не доказывает прямой связи между правительством Саудовской Аравии и террористами.

Он был рассекречен после того, как семьи жертв терактов оказали сильное давление на президента США Джо Байдена. Семьи подали в суд на Саудовскую Аравию за соучастие в организации терактов. Три сменявшие друг друга администрации президентов США отказывались рассекретить и опубликовать документы о нападениях, за что обвинялись в прессе в желании защитить исторический и политический союз между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Суннитская нефтяная монархия всегда отрицала свою причастность к терактам 11 сентября 2001 года, и в 2004 году американская следственная комиссия сняла с нее все подозрения.

Как сказал Джим Крейндлер, один из адвокатов семей жертв терактов, рассекреченная записка подтверждает ключевую мысль о поддержке правительством Саудовской Аравии угонщиков самолетов. «С этим первым рассекречиванием документов подходят к концу двадцать лет, в течение которых Саудовская Аравия полагалась на правительство США в прикрытии своей роли», – сказал он. Между тем семьи жертв ожидают более веских доказательств: в ближайшие шесть месяцев ожидается публикация новых рассекреченных документов в соответствии с указом, изданным в начале сентября 2021 Джо Байденом.

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