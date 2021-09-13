Первый пассажирский рейс приземлился в аэропорту Кабула после прихода к власти талибов

В понедельник, 13 сентября, первый пассажирский рейс сел в аэропорту Кабула, передает France-Presse. Речь идет о самолете пакистанских авиалиний. Вылететь он должен с иностранцами и афганцами, сотрудничавшими с международными организациями.

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Самолет пакистанской авиакомпании PIA, велетевший из Исламабада, сел в аэропорту Кабула. На его борту находилось несколько пассажиров. Пассажиров было намного меньше, чем членов экипажа, констатировал корреспондент France-Presse. По данным Reuters, пакистанский боинг был зафрахтован Всемирным банком.

Самолет должен вылететь обратно гораздо более заполненным. В понедельник посадки ожидали 67 пассажиров, в числе которых один американец, трое пакистанцев, а также афганцы, работавшие с международными организациями. Об этом сообщили в PIA.

В пакистанской авиакомпании накануне заявили, что работают над тем, чтобы рейсы в Кабул стали регулярными. Сотрудник кабульского аэропорта в интервью France-Presse выразил надежду, что другие авиакомпании последуют примеру пакистанской PIA.

9 сентября «Аль-Джазира» сообщила, что из Кабула вылетел первый «международный коммерческий» рейс после завершения эвакуации западными странами. По данным телеканала, это был самолет авиакомпании Quatar Airways, который вывез в Доху иностранцев (всего более сотни человек).

После прихода к власти талибов в середине августа западные страны организовали массовую эвакуацию через аэропорт Кабула. В общей сложности было вывезено 123 тысяч человек — как иностранцев, так и афганцев. Как сообщалось, восстановить аэропорт талибам помогали специалисты из Катара и Турции. В Катаре находится политический офис радикальной исламистской группировки.

В аэропорту Кабула и возле него после прихода к власти талибов начался хаос: тысячи человек в панике пытались покинуть страну, снова захваченную группировкой «Талибан». Ряду людей удалось пробиться к взлетно-посадочной полосе, некоторые пытались уцепиться за шасси взлетавших самолетов и погибли. Были погибшие и из-за стрельбы в районе аэропорта. Более ста человек стали жертвами теракта возле аэропорта 26 августа, ответственность за который взяло на себя местное подразделение группировки ИГ. Из-за хаоса и попыток людей прорваться к эвакуационным рейсам были повреждены зал ожидания и техоборудование.

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