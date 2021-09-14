Перед уходом на самоизоляцию Путин принял Асада и назвал «главную проблему» Сирии

Российский президент Владимир Путин принял в Кремле сирийского лидера Башара Асада, который побывал в Москве с не объявленным заранее визитом. На встрече, которая прошла 13 сентября, Путин подверг критике присутствие в Сирии не названных им «иностранных вооруженных сил», а Асад признал, что «политические процессы» мирного урегулирования сирийской ситуации уже три года находятся в тупике.

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О встрече Путина и Асада в Москве, прошедшей в понедельник, администрация президента России сообщила лишь утром следующего дня — во вторник, 14 сентября. Согласно распечатке открытой части переговоров, размещенной на сайте Кремля, Путин назвал «главной проблемой» Сирии присутствие на ее территории «иностранных вооруженных сил» («без разрешения ООН» и «без санкций» правительства Асада). Путин не уточнил, о силах каких государств идет речь. Как напоминает AFP, на севере Сирии, в приграничных районах, находятся военные Турции, а на подконтрольных курдским силам северо-восточных территориях страны базируются подразделения спецназа международной коалиции во главе с США.

Путин также напомнил о результатах военной поддержки Россией режима Асада начиная с 2015 года: «серьезный, значительный ущерб», нанесенный террористам, и возвращение под контроль властей Дамаска «90 процентов территории» страны. Путин признал, что в Сирии «до сих пор сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов».

За 10 лет гражданской войны в Сирии погибло, по данным правозащитников, до 500 000 человек. 13 миллионов граждан, по данным ООН, были вынуждены покинуть свои дома: из них 6,6 миллионов стали беженцами в соседних странах и Европе, еще 7 миллионов остаются перемещенными лицами внутри страны. До начала войны население Сирии составляло порядка 22 млн человек.

В самом начале встречи Путин поздравил Асада и с днем рождения, и с победой на президентских выборах, которые состоялись 26 мая на подконтрольных Дамаску территориях страны. 55-летний Башар Асад, правящий с 2000 года, был переизбран на четвертый срок — до 2028 года.

В ответном слове сирийский правитель вспомнил о многочисленных инициативах налаживания внутрисирийского политического диалога — в различных форматах. Асад упомянул о переговорах, проходивших в Астане и Сочи.

«Хотелось бы отметить тот факт, что политические процессы, которые мы проводили, примерно уже как три года остановились», — указал Асад. Среди причин переговорного тупика он назвал «деструктивное влияние» неких «определенных государств» (их Асад не назвал).

Предыдущая встреча Путина с Асадом — правда, в режиме видеоконференции — прошла в ноябре 2020 года. Последняя очная встреча лидеров состоялась в январе 2020 года, когда Путин побывал в Дамаске, где посетил командный пункт группировки вооруженных сил России в Сирии.

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