Избирателям на референдуме в Калифорнии не удалось отозвать губернатора

В Калифорнии по итогам референдума губернатор Гэвин Ньюсом остается на своем посту: инициатива его отзыва не набрала необходимого количества голосов, сообщает корреспондент RFI в Соединенных Штатах.

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В ходе голосования, которое прошло 14 сентября, интрига исчезла в самом начале, сообщает корреспондент RFI: из первых же опросов на выходах с участков стало ясно, что Калифорния останется за демократами. Губернатор Ньюсом, чья очень строгая политика в отношении коронавирусного кризиса изначально подвергалась критике, но, как видно, в итоге была сочтена большинством калифорнийцев необходимой и эффективной, выиграл с ощутимым преимуществом.

Против отставки губернатора проголосовали более 66% избирателей (это результаты подсчета более 60% бюллетеней).

Гэвин Ньюсом празднует победу вместе со своими сторонниками в штаб-квартире Демпартии в Сакраменто, штат Калифорния. 14.09.2021 AP - Rich Pedroncelli

Таким образом 53-летний Гэвин Ньюсом остается руководителем самого населенного и самого богатого штата США. Это победа не только для самого Ньюсома, занимающего пост с января 2019 года, но и для Демократической партии, а также лично для президента США Джо Байдена, который перед голосованием приезжал в Калифорнию, чтобы поддержать однопартийца.

С другой стороны, это была проигрышная ставка для республиканцев, включая консервативного радиоведущего Ларри Элдера, поддерживаемого Дональдом Трампом.

В случае победы на референдуме Элдер мог стать первым афроамериканцем, занявшим пост губернатора Калифорнии.

Еще до голосования Элдер осудил «мошенничество» на референдуме, не предоставив каких-либо доказательств (как это делал и сам Трамп на президентских выборах в прошлом году).

Из своей резиденции во Флориде бывший президент также выпустил несколько пресс-релизов, осуждающих «полностью сфальсифицированные выборы в Калифорнии».

В Калифорнии, типичном оплоте демократов, трудно было представить победу республиканцев. Но Ларри Элдер пригрозил обратиться в суд. «Только проигравшие кричат ​​о фальсификации результатов выборов», — написал, в свою очередь, обозреватель Los Angeles Times, который считает «ложные обвинения» серьезной угрозой демократии.

По законам Калифорнии, для проведения голосования об отставке губернатора нужно собрать 1,5 млн подписей (население штата — около 40 млн). Противникам действующего губернатора удалось собрать 1,7 млн.

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