Франция заявила о возможности вывода войск из Мали в случае прихода «ЧВК Вагнера»

Франция 8 лет борется в Мали с джихадистскими группировками (на фото — участники одной из них).

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоранс Парли заявили о том, что французская военная миссия в Мали «несовместима» с возможным приходом «ЧВК Вагнера».

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Как сообщает французская редакция RFI, заявления министров были сделаны 14 сентября после того, как накануне информацию о переговорах между властями (военной хунтой) Мали и российской «частной военной компанией» «Вагнера» сообщило агентство Reuters.

Позиция правительства Франции: вмешательство «ЧВК Вагнера» в Мали может стать «несовместимым» с сохранением французского военного контингента в этой стране.

Министр обороны Флоранс Парли, выступая на заседании комиссии по иностранным делам Национального Собрания Франции, прежде всего отметила, что у французских властей нет желания уходить из Мали, где в течение 8 лет французская армия борется с джихадистскими группировками: «Мы все еще в Мали, и мы там, вероятно, останемся в ближайшие месяцы и годы…».

В то же время Парли заявила о том, что чрезвычайно обеспокоена перспективой подписания соглашения между Бамако (столица Мали) и российской «ЧВК». Если слух о подписании подтвердится, это может стать «несовместимым со всем, что мы предпринимали в течение многих лет (в Мали), и всем остальным, что мы намерены еще предпринять в поддержку стран (региона) Сахель», — подчеркнула министр обороны Франции.

Такую же позицию высказал французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, подчеркнув при этом, что вмешательство со стороны российского неофициального военизированного формирования может привести к решению официального Парижа о выводе войск из Мали. «Вагнер» — это частное военное формирование <…>, которое «проявило» себя в поборах, хищничестве, насилии любого рода. И это <…> абсолютно несовместимо с нашим присутствием», — сказал Ле Дриан, заявив также, что «в Центральноафриканской республике это спровоцировало ухудшение ситуации с безопасностью».

В свою очередь министерство обороны Мали в тот же день, 14 сентября, признало в комментарии журналистам, что ведет переговоры с «ЧВК Вагнера». «Мали теперь намерена диверсифицировать свои отношения, и в среднесрочной перспективе обеспечить безопасность страны. Мы ничего не подписывали с „Вагнером“, но мы общаемся со всеми», — заявили в Бамако.

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