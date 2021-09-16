Контракт на поставку подлодок: глава МИД Франции заявил об «ударе в спину» со стороны Австралии

США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового партнерства по безопасности и обороне (пакт Aukus, созданный для противодействия Китаю). В связи с этим Австралия должна получить несколько американских атомных подводных лодок. Учитывая этот факт, Канберра заявила об отказе от подписанного в 2016 году масштабного контракта на поставку французских субмарин.

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О решении объявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе видеоконференции с главами стран-партнеров по новому пакту: Джо Байденом и Борисом Джонсоном. «Первой большой инициативой пакта Aukus станет поставка Австралии флота атомных подводных лодок», — сказал Моррисон.

Высокопоставленный представитель Белого Дома, которого цитирует французская редакция RFI, назвал это партнерство «историческим», связывающим три страны «на поколения вперед». Ранее США делись секретной технологией только США, теперь в число привилегированных партнеров вошла Австралия. Ну, а четвертый протагонист — Франция — остается в роли оказавшегося в крупном проигрыше.

История контракта Франции и Австралии

В 2016 году Канберра подписала с Францией «контракт века» на 50 миллиардов австралийских долларов (позднее его стоимость выросла до 90 млрд долл. или 56 млрд евро). Согласно контракту, рассчитанному на 50 лет, французский кораблестроительный гигант Naval Group должен был поставить Австралии 12 дизель-электрических подводных лодок. И вот не прошло и пяти лет — и контракт «зарублен» австралийской стороной, где и раньше находились критики его подписания: французам ставили в упрек «дороговизну» и задержки с поставками.

Теперь, после разрыва договора, Канберра, вероятно, заплатит неустойку в размере более 250 млн евро (как подсчитала австралийская пресса).

«Очень похоже на то, что делал господин Трамп»

В Париже решение австралийского правительства вызвало крайне жесткую реакцию. В совместном коммюнике министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана и министра обороны Флоранс Парли говорится: «…Это решение противоречит букве и духу сотрудничества между Францией и Австралией, основанного на отношениях политического доверия...». Критикуются и американцы: «Американский выбор, который приводит к отказу такого европейского союзника и партнера как Франция, от структурирующего партнерства с Австралией, в тот момент, когда мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами в регионе <...>, свидетельствует об отсутствии последовательности, о чем, констатируя это, Франция может сожалеть».

При этом в Париже все же заявили, что несмотря ни на что, будут поддерживать трансатлантическое партнерство в регионе: «Единственная европейская страна, присутствующая в Индо-Тихоокеанском регионе, с почти двумя миллионами своих граждан и более чем 7 тысячами военнослужащих, Франция является надежным партнером, который будет продолжать выполнять свои обязательства, как всегда».

Чуть позднее, в эфире Franceinfo французский министр Ле Дриан выражался жестче, назвав поступок властей Австралии «ударом в спину». Ле Дриан также нелестно высказался о поведении Вашингтона. «Это одностороннее, жестокое, непредсказуемое решение очень похоже на то, что делал господин Трамп», — с сожалением сказал глава МИД Франции.

А французский министр обороны Флоранс Парли, пришедшая в эфир RFI, назвала нарушение контракта «крайне серьезным» фактом, подчеркнув, что демарш австралийцев — «очень плохая новость с точки зрения соблюдения данного (партнером) слова».

Парли также заявила, что теперь «ясно осознает, как Соединенные Штаты относятся к своим союзникам», — после того, как Вашингтон объявил о заключении соглашения о поставке в Канберру атомных подводных лодок с Великобританией, но без Франции.

Со своей стороны, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что по-прежнему считает Париж очень близким союзником своей страны: «Я хочу напомнить, что Франция остается очень важным партнером… И я надеюсь, что эти отношения продолжатся и после того, что, несомненно, стало трудным и разочаровывающим решением для Франции. Но моя роль как премьер-министра заключается в том, чтобы действовать наилучшим образом для защиты интересов нашей национальной безопасности. Я знаю, что Франция сделала бы то же самое, и в конце концов мы будем поняты».

Президент США тоже подчеркнул, что его страна хочет «тесно сотрудничать с Францией», и Париж остается «ключевым партнером» в «альянсе, который укрепляет процветание и безопасность» в Индо-Тихоокеанском регионе: «Соединенные Штаты с нетерпением ждут сотрудничества с Францией и другими ключевыми странами по мере нашего продвижения вперед».

Вряд ли, впрочем, это стало хорошим «утешением» для французских властей. В некоторых странах региона также неприятно удивлены. Новая Зеландия объявила, что не приветствует возможное появление атомных подлодок в своих территориальных водах. А Китай осудил «чрезвычайно безответственную» продажу американских АПЛ Австралии.

Днем 16 сентября официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз даже не был заранее проинформирован о создании нового альянса Aukus.

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