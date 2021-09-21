Или Франция, или «ЧВК Вагнера»: подробности визита французского министра в Мали

Министр обороны Франции Ф. Парли (справа) не в первый раз встречается с министром обороны Мали С. Камара (слева). На фото: встреча в Париже 27.02.2021

Министр обороны Франции Флоранс Парли побывала с визитом в Мали, где встретилась с министром обороны этой страны и попыталась лично уговорить местную «переходную» власть не подписывать никаких соглашений с российскими наемниками. Подробности визита стали известны корреспонденту RFI в малийской столице Бамако.

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Флоранс Парли прилетела в Бамако 20 сентября из Нигера, еще одной страны региона Сахель, где Франция (с некоторым участием союзников) вот уже восьмой год проводит военную операцию по борьбе с джихадистскими группировками.

Перед встречей с малийским министром обороны Садио Камара госпожа Парли заявила: «Моя цель прояснить позицию малийских властей и еще раз повторить наше послание». Послание Парижа властям Бамако заключается в том, что в случае, если они пойдут на сотрудничество с «вагнеровцами», это может оказаться «несовместимым» с продолжением французской военной операции.

«Мы не сможем сосуществовать с наемниками», — предупредила Парли еще раз перед этой встречей.

В ответ, как пишет Le Monde, малийское правительство выпустило коммюнике, в котором заявило, что «никакое государство не может делать выбор на его месте и, особенно, решать, к каким партнерам оно может или не может обращаться». «Есть партнеры, которые решили покинуть Мали, чтобы отойти в другие страны, есть районы, которые заброшены», — заявил ранее в четверг Шогель Кокалла Маига, премьер-министр «переходного правительства» Мали.

Под партнерами, которые «решили покинуть Мали» господин премьер, вероятно, подразумевал французов.

Во всяком случае, переговоры между Бамако и «Вагнером» начались в момент, когда Франция затеяла реорганизацию своего военного присутствия в Сахеле, подчеркивает Le Monde.

Какую «реорганизацию» Франция запланировала в Мали

Основная суть преобразрваний, объявленных президентом Макроном в июле: сокращение контингента с нынешних 5 тысяч военнослужащих до «2–3 тысяч к 2023 году», а также изменение тактики: сосредоточение на целенаправленных ударах по лидерам джихадистов и «сопровождение» местных армий.

В Мали и Чаде, как заявлял французский президент, для поддержки местных армий Франция сохранит некоторые «жизненно важные военные средства: военно-медицинские службы, авиатранспортные средства, силы быстрого реагирования».

Кроме того, французы планируют покинуть свои базы в Кидале (восток Мали), Тесалите (северо-восток) и Томбукту (центр) с тем, чтобы сконцентрироваться на «зоне трех границ» (между Мали, Нигером и Буркина-Фасо). Ликвидация этих баз должна быть закончена к «началу 2022 года», — анонсировал Макрон.

Перегруппировка ожидает и штабы командования проводимой в Сахеле французской антитеррористической операцией «Бархан». Сейчас центральный штаб размещается в столице Чада Нджамене. В Мали, в городе Гао, находится оперативный командный пункт. Командование решено перенести и сосредоточить в столице Нигера Ниамее, где французское военное присутствие будет «усилено». А из штаба в столице Нигера будет также осуществляться командование европейскими силами специального назначения «Такуба». Это объединение подразделений спецназа стран ЕС было создано по запросу Франции в марте 2020 года. Task Force «Такуба» сейчас насчитывает около 600 человек, половину из которых составляют французы, остальные — военные из других стран Европы.

Как прошла встреча министров обороны Франции и Мали 20 сентября

После встречи с полковником Камара министр обороны Франции заявила: «Отношения между нашими генеральными штабами — превосходные. Речь идет о том, чтобы укрепить наше сотрудничество (…), и я хотела бы поприветствовать активную борьбу и мужество вооруженных сил Мали», — подчеркнула министр.

Источник RFI в малийском руководстве заявил, что тема «Вагнера» была одной из обсуждаемых. Подпишет ли Мали соглашение с наемниками? «С „Вагнером“ (еще) ничего не подписано, ничего не сделано», — заверил министр обороны этой 19-миллионной африканской страны.

В то же время, по данным источников из окружения полковника Камара, тот заявил Флоранс Парли, что это объявление об уходе французских войск из северной части Мали заставило малийское правительство «рассмотреть все (варианты), чтобы обезопасить страну». Парли, в свою очередь, сказала: «Франция не бросит Мали, наоборот, сейчас (наблюдается) серьезная международная мобилизация» в пользу Бамако.

«В ответ Камара выдохнул и подтвердил: „Понял!“ Затем, так как они хотели продолжить разговор без свидетелей, министры закрылись, чтобы поговорить тет-а-тет. Никакаких утечек (о содержании дальнейшего разговора) не было, но (после него) свидетели констатировали, что атмосфера несколько разрядилась», — сообщил корреспондент RFI в Бамако.

France-Presse передает слова Флоранс Парли, которая после этой встречи и перед вылетом в Париж заявила журналистам о том, что «настаивала на том факте, что в момент, когда международное сообщество как никогда многочисленно в битве с терроризмом (в Сахеле, вместе с французами), такой выбор (сотрудничество с „Вагнером“) стал бы выбором в пользу изоляции (малийских властей)».

В тот же день Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил малийские власти о том, что в случае появления «ЧВК Вагнера» в этой стране отношения между Евросоюзом и Бамако серьезно ухудшатся. Таким образом, глава европейской дипломатии присоединился к «обеспокоенности», которую ранее высказали не только в Париже, но и в Берлине, отмечает Le Figaro.

«В течение восьми лет Франция делала выбор в пользу того, чтобы постоянно быть рядом с Мали, побеждать, но также страдать вместе с этой страной», — сказала Флоранс Парли после встречи с малийским министром обороны, упомянув, в частности, о 50 погибших французах.

И подтвердила, что полковник Камара в ответ заверил ее: никакого окончательного решения о сотрудничестве с «Вагнером» еще не принято.

Напомним, 13 сентября информацию о переговорах между властями Мали и российской «частной военной компанией» «Вагнера» сообщило агентство Reuters. После этого предупреждения в адрес Бамако сделали министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоранс Парли.

Ле Дриан даже заявил, что вмешательство российского неофициального военизированного формирования может привести к решению Парижа о выводе войск из Мали. «Вагнер» — это частное военное формирование <…>, которое «проявило» себя в поборах, хищничестве, насилии любого рода. И это <…> абсолютно несовместимо с нашим присутствием», — сказал глава МИД Франции, напомнив, что «в Центральноафриканской республике это спровоцировало ухудшение ситуации с безопасностью».

15 сентября ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который заявил (цитата по агентству РИА-Новости): «Никаких представителей российских вооруженных сил (в Мали) нет, и никаких переговоров официальных не ведется…». В то же время на вопрос, поднимал ли министр обороны Мали г-н Камара вопрос об оказании военной помощи во время своих визитов в Россию летом нынешнего года, представитель Кремля ответил, что Москва поддерживает контакты со многими странами.

В свою очередь исследователь французского Института стратегических исследований Военной школы Эмманюэль Дрейфус в интервью RFI в ответ на вопрос, какую угрозу французским интересам в Мали представляет возможное усиление российского влияния (будь то на официальном уровне или через действия «ЧВК Вагнера»), ответил: «Французские военные присутствуют в Мали многие годы, и запланированное завершение операции „Бархан“ еще не означает уход Франции из Мали и приход туда России. Вопрос в том, до какой степени власти Мали готовы рисковать потерять помощь Франции в пользу группы наемников, связанной с Кремлем».

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