«Контракт века» о покупке подлодок: Байден и Макрон поговорят 22 сентября

Команды президентов США и Франции договорились о том, что телефонные переговоры между Байденом и Макроном состоятся сегодня, в среду, 22 сентября. Об этом сообщает AFP. Переговоры вызваны резкой реакцией французских властей на разрыв Австралией масштабного контракта на покупку французских подводных лодок. Канберра объявила, что вместо этого купит субмарины у США.

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О разрыве контракта стало известно 16 сентября, когда США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового партнерства по безопасности и обороне (пакт Aukus, созданный для противодействия Китаю). В связи с этим премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил об отказе от подписанного в 2016 году контракта на поставку французских лодок на 50 миллиардов австралийских долларов (позднее его стоимость выросла до 90 млрд долл. или 56 млрд евро)

В Париже решение вызвало крайне жесткую реакцию. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил об «ударе в спину». Затем Франция отозвала «для консультаций» своих послов из США и Австралии.

19 сентября в официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил в эфире BFMTV о том, что «президент Байден попросил о разговоре с президентом (Французской) Республики. Он состоится в ближайшие дни. Его цель — продвинуться (в разрешении кризиса)».

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