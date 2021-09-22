«Новая холодная война»: в ООН Байден и Си Цзиньпин попытались заверить в ее отсутствии

Открывая 21 сентября в Нью-Йорке заседание 76-й Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций, генсек ООН Антониу Гуттериш высказал опасение, что мир снова делится на два блока. Ситуация, которая может быть хуже, чем первая холодная война между Западом и СССР.

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Не называя лидеров двух новых блоков, Гуттериш говорил о США и Китае, сообщает корреспондент RFI в Нью-Йорке. Джо Байден и Си Цзиньпин, в свою очередь, выступая с трибуны ООН, попытались успокоить общественность.

Но мало кого убедили, также отмечает и газета Le Monde.

«Мы не хотим новой холодной войны», — моментально ответил Байден на «опасения» Антониу Гуттериша. Глава Белого дома подчеркнул: по некоторым важнейшим вопросам, таким как борьба с климатическими изменениями, пандемия или ядерное разоружение Северной Кореи, не может быть найдено никаких решений без координации между США и Китаем. Байден выступил за многополярный мир, отмечает Le Monde, подчеркивая, что эти слова «входят в диссонанс» с продолжающимся «кризисом подводных лодок». Одновременно Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не позволят завоевать какую-либо небольшую страну в регионе. В связи с этим корреспондент RFI вспомнил о спорах о статусе Тайваня.

Выступив через несколько часов, председатель КНР заявил, что является адептом многополярного мира, повторив таким образом один из основных тезисов своего прошлогоднего выступления на Генассамблее. А построение такого мира требует диалога и сотрудничества, подчеркнул Си Цзиньпин. В то же время глава китайского государства потребовал признания права Китая на то, чтобы «полноправно» занять «свое место» сверхдержавы. Кроме того, как пишет Le Monde, Си Цзиньпин намеками раскритиковал вторжение в Афганистан.

76-я Генассамблея ООН будет проходить до 27 сентября. За трансляциями можно наблюдать на сайте организации.

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