В Мали погиб французский капрал. Франция потеряла в Сахеле уже 52 военнослужащих

Елисейский дворец объявил о гибели в Мали старшего Капрала Максима Бласко. Одновременно от имени президента заявлено о «решимости Франции бороться с терроризмом».

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«С особым волнением президент Республики узнал о гибели во время операции старшего капрала Максима Бласко из 7-го батальона альпийских стрелков Варса, убитого (утром 24 сентября) в Мали в бою против вооруженной террористической группы. 18 июня прошлого года он был награжден Военной медалью За выдающиеся заслуги», — говорится в сообщении Елисейского дворца, в котором выражено соболезнование родным и близким, а также сослуживцам погибшего.

Le Monde сообщает, что в 2019 году Максим Бласко спас жизни двоих товарищей после крушения вертолета, в котором они вместе летели. Будучи тяжело раненым, получив множественные переломы, он смог достать товарищей из вертолета и оттащить их на безопасное расстояние, рассказал на брифинге для прессы полковник Паскаль Янни, представитель французской армии, назвав это выдающимся актом храбрости.

«Президент Республики хотел бы воздать должное мужеству французских военных, выполняющих задачи в Сахеле. Он вновь подтверждает решимость Франции бороться с терроризмом», — также говорится в заявлении Елисейского дворца.

Франция потеряла в африканском регионе Сахель, где она с 2013 года проводит операцию по борьбе с джихадистскими группировками, уже 52 военнослужащих.

В середине сентября стало известно о том, что военное руководство этой африканской страны, пришедшее к власти в результате переворота, ведет переговоры с российской группировкой «ЧВК Вагнера». Франция выразила решительный протест.

20 сентября министр обороны Франции Флоранс Парли побывала с визитом в Мали, где встретилась с министром обороны этой страны и попыталась лично уговорить местную власть не подписывать соглашений с российскими наемниками.

23 сентября «на полях» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан обсуждал эту проблему с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Французский министр «предупредил своего российского коллегу о серьезных последствиях участия "группы Вагнера" в этой стране», — подчеркнул после встречи МИД Франции.

В отчете МИД РФ ничего не говорится о том, что в ходе переговоров обсуждалась ситуация в Мали.

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