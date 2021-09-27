В Лионе открыли Академию ВОЗ, в которой получат образование миллионы медиков

В Лионе 27 сентября прошла церемония закладки фундамента Академии Всемирной организации здравоохранения. Появление академии — событие, которое в перспективе должно в лучшую сторону изменить состояние медицины на планете. Планируется, что дополнительное образование здесь — очно и онлайн — получат миллионы медиков из разных стран. Онлайн-обучение уже ведется. Президент Эмманюэль Макрон провел церемонию вместе с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом.

Реклама Читать далее

Здание академии еще не начали строить, и окончание строительства запланировано только на декабрь 2023 года, но онлайн-обучение уже частично началось, а президенту Макрону было важно провести церемонию раньше — вероятно, чтобы таким красивым жестом за несколько месяцев до выборов еще раз отметить, насколько успешно, как он сам считает, французские власти борются с пандемией. Тем более, что одной из задач Академии будет прогнозирование и поиск решений для борьбы с возможными новыми санитарными кризисами. В академии будет создан глобальный центр моделирования чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

К тому же сам президент Макрон, как рассказало бизнес-издание Lyon Décideurs, активно выступил за то, чтобы столь масштабный научный центр мирового уровня был построен именно во Франции. За то, чтобы он возник в Лионе, боролся влиятельнейший лионский промышленник в области медицинских биотехнологий, миллиардер Ален Мерьё, которого издание называет «человеком, близким к гендиректору ВОЗ». Еще один лионец, Жан-Клод Кондамен, президент девелоперской компании Sogelym Dixence, быстро нашел подходящее место для постройки учебного заведения.

Академия будет размещена на территории центра биотехнологических исследований Gerland в Лионе, где также находится Международный Центр Исследований Рака и фармацевтические группы, такие как Sanofi.

Новая структура будет неотъемлемой частью ВОЗ, а руководить ею назначили экс-министра здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

Академия уже заявила, что станет «крупнейшей инновационной платформой для глобального санитарного просвещения». Он будет работать с новейшими технологиями в области цифрового очного и дистанционного обучения на нескольких языках.

Помимо центра моделирования чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения мирового уровня, академия будет оборудована площадками для проектирования, исследований и инноваций.

16 тысяч учащихся смогут проходить обучение на месте в течение года, сообщает местное издание Le Progrès. При том, что академия параллельно предлагает множество дистанционных курсов и тренингов. Первые четырнадцать онлайн-курсов уже начали работу несколько месяцев назад, в мае.

Эмманюэль Макрон символически открыл академию вместе с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом. AP - Denis Balibouse

Академия призвана стать «базовой учебной структурой в области общественного здравоохранения», заявлял Эмманюэль Макрон в мае на Ассамблее ВОЗ. По словам Макрона, «нынешняя пандемия с ее чередой дезинформации позволила нам увидеть важность науки и надежных систем здравоохранения»: «Доступ к научным данным, достоверной информации, обучение широкой общественности и работников здравоохранения имеют решающее значение в нынешней борьбе с пандемией. Все это будет, по крайней мере, настолько же важно перед лицом потрясений, которые мы обязательно увидим в ближайшие годы и десятилетия».

В самой Всемирной организации здравоохранения заявили, что несмотря на значительное увеличение числа медицинских работников во всем мире в последние годы, к 2030 году будет по-прежнему не хватать 18 миллионов специалистов, а страны с низким уровнем дохода столкнутся с самыми серьезными трудностями при повышении квалификации медиков. А важнейшая задача любого врача — это, в идеале, постоянное и оперативное обновление знаний.

Для ВОЗ основная проблема заключается в следующем: хотя база знаний в области медицинских наук удваивается каждые два или три месяца, в среднем требуется более десяти лет, чтобы все медицинские работники во всем мире начали применять эти новейшие методы.

Поэтому есть необходимость в расширении и ускорении профессиональной подготовки работников здравоохранения.

«Этот проект отвечает одной из целей, которая заключается в повышении эффективности предоставления услуг по обучению медицинских работников во всем мире. Это непрерывное образование, потому что медицинские работники — это профессионалы, которые постоянно нуждаются в обновлении своих знаний и навыков по мере развития науки и техники, — заявили в Елисейском дворце на брифинге, который прошел за несколько дней до сегодняшней церемонии. — И сегодня Всемирная организация здравоохранения уже предлагает определенное количество тренингов, но их необходимо объединить и реорганизовать таким образом, чтобы каждый медицинский работник мог пройти индивидуальный курс. И именно это академия собирается предоставить всем медицинским работникам, практикам общественного здравоохранения на всех континентах».

Когда академия начнет функционировать в полном объеме, она станет центром учебных программ ВОЗ, ориентированных на специалистов среднего звена, как персонала самой организации, так и других медиков.

Помимо онлайн-курсов, академия уже предлагает приложение для Apple и Google, которое использует дополненную реальность, чтобы, в том числе, помочь медицинским работникам справиться с серьезной проблемой, с которой сталкиваются многие из них каждый день во время пандемии: не заразиться вирусом при уходе за пациентами, сообщает BFMTV. Приложение работает и на русском языке тоже.

В мае нынешнего глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял что, по меньшей мере, 115 тысяч медработников по всему миру умерли от коронавируса.

Во время церемонии 27 сентября президент Франции и генеральный директор ВОЗ поговорили и с архитектором будущего здания, строительство которого планируется начать через несколько недель, и с местными представителями власти, и с первыми учащимися академии.

После этого Эмманюэль Макрон выступил с речью, в которой говорил не только о новом учебном заведении, но и о видении роли Франции в развитии глобального здравоохранения, а также о проблемах текущей повестки: в частности, призвал развитые страны последовать примеру своей страны.

За два дня до церемонии Макрон объявил о том, что Франция удвоит отправку вакцин от коронавируса в бедные регионы: и поставит не 60, а 120 миллионов доз. «На самом деле, покупка вакцин для бедных стран — это не помощь в целях развития, это стратегическое решение, потому что сдерживание пандемии на этих континентах — это защита нашего собственного населения», — заявил накануне на брифинге представитель Елисейского дворца.

А открытие академии в Лионе «вписывается в стратегию солидарности Франции в области здравоохранения», — сказал глава государства на церемонии открытия.

Генеральный директор ВОЗ в начале своего выступления заявил: «Эммануэль Макрон верил в (создание академии) с самого начала, и это должно было быть сделано в Лионе. Он мобилизовал всех участников».

«Когда ВОЗ опросила страны, они объяснили, что больше всего им не хватает обучения», — заверил Тедрос Аданом Гебреисус, добавив: «Во время пандемии ВОЗ организовала 78 курсов на 56 языках для 6 миллионов учащихся, в основном, из стран с низким уровнем дохода. Это доказательство того, что концепция верна, и мы надеемся сделать больше».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться