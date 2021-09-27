Марии Колесниковой присудили правозащитную премию имени Вацлава Гавела

Совет Европы в понедельник, 27 сентября, объявил о присуждении премии имени Вацлава Гавела в области прав человека одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Колесникова сейчас находится в колонии: 6 сентября Минский областной суд приговорил ее к 11 годам заключения.

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В ПАСЕ отметили, что «в сопротивлении режиму, избравшему силу и жестокость в качестве ответа на мирный и законный протест», Мария Колесникова продемонстрировала «готовность рисковать собой во имя дела, которое она поставила выше собственной безопасности».

От имени Колесниковой награду получила ее сестра Татьяна Хомич. Хомич заявила, что Колесникова хотела бы посвятить эту премию белорусам, отстаивающим свои права. «Эта награда — знак солидарности всего демократического мира с народом Беларуси. Это также знак нам, белорусам, что международное сообщество поддерживает нас, и мы находимся на правильном пути», — приводятся благодарственные слова Хомич в пресс-релизе ПАСЕ.

Congratulations to Maria Kalesnikava, who has just been announced as the winner of the 2021 Václav Havel Human Rights Prize! #HavelPrize pic.twitter.com/HzISmY3gAu — PACE (@PACE_News) September 27, 2021

6 сентября в Беларуси Марию Колесникову признали виновной по трем статьям УК: «заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем»; «создание экстремистского формирования и руководство им», «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» с использованием СМИ и интернета. Ее приговорили к 11 годам заключения.

В декабре 2020 года Колесникову за «мужество и бескомпромиссность» удостоили премии в области прав человека фонда имени Герхарта Баума.

Премия Вацлава Гавела вручается ПАСЕ с 2013 года. Ранее ее лауреатами становились Алесь Беляцкий, Людмила Алексеева, Оюб Титиев, уйгурский активист Ильхам Тохти. Размер премии составляет 60 тысяч евро.

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