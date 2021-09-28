ВВС: «ЧВК Вагнера» набирает наемников для отправки в Мали

Наемники «ЧВК Вагнера» уже действуют на территории Мали, а их набором и подготовкой перед отправкой в эту африканскую страну занимаются на полигоне в Краснодарском крае. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си», ссылаясь на результаты собственного расследования.

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Ранее факт сотрудничества властей Мали с так называемой «ЧВК Вагнера» косвенно подтвердил глава российского МИД Сергей Лавров, заявивший в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН, что власти Мали «обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами»

Франция, Германия и Эстония действительно заявляли о готовности вывести своих миротворцев из Мали, в том случае если руководство этой африканской страны пригласит к себе «ЧВК Вагнера». Соответствующие заявления были сделаны, в частности, министрами обороны Эстонии и Франции.

Международный миротворческий контингент был введен на территорию Мали в 2013 году. Тогда в январе Франция начала в стране свою военную операцию «Сервал», а весной резолюцией Совбеза ООН была создана миссия по стабилизации в Мали (МИНУСМА). После свержения в соседней Ливии режима Муаммара Каддафи значительная часть военных, служивших в ливийской армии во время правления диктатора, отправилась в Мали, где присоединилась к сепаратистам из числа малийских туарегов, ведущих вооруженную борьбу за независимость. Это изменило баланс сил, и власти Мали утратили контроль над большой частью территорий на севере страны, что и стало причиной ввода международного контингента. По данным на февраль 2021 года, за время нахождения иностранных миротворцев в Мали 235 из них погибли, и еще более 380 военнослужащих и гражданских сотрудников ООН были ранены. Франция, чей контингент находится в регионе Мали в рамках операции «Бархан», потеряла убитыми 52 военнослужащих.

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По данным «Би-би-си», российские наемники из «ЧВК Вагнера» появились в Мали уже в августе, вскоре после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал закрытие до конца года части военных баз в малийских городах Кидаль, Тесалит и Томбукту, а также новый новый формат военного присутствия Франции в регионе.

В свою очередь издание Jeune Afrique в конце сентября сообщило, что сумма контракта, который предусматривает «размещение наемников вместе с малийской армией, а также защиту высокопоставленных лиц», составляет более девяти миллионов евро.

Набор наемников для отправки в Мали летом начался в краснодарском Молькино. Соответствующие объявления стали появляться в связанных с ЧВК пабликах в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, эту информацию «Би-би-си» подтвердили двое действующих бойцов ЧВК.

По данным издания, набирают мужчин от 23 до 45 лет без долгов по налогам, судимостей и проблем со здоровьем. Отобранным кандидатам обещают оплату в размере от 150 тысяч рублей в месяц. При этом во всех размещенных в Сети объявлениях о наборе отдельно уточняется, что записаться в «вагнеровцы» не смогут ни уроженцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ни жители аннексированного Россией Крыма, что вызывает определенное возмущение у многих участников боевых действий на востоке Украины.

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Начиная с конца августа о ситуации в Мали начали писать СМИ, которые связывают с известным петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Многочисленные журналистские расследования называли его создателем «ЧВК Вагнера». Сам он категорически отрицает связь с наемниками и инициировал судебные иски после публикаций, в которых шла речь о предполагаемых отношениях с «вагнеровцами».

Идею вмешательства России в малийский кризис развивает и принадлежащий бизнесмену Константину Малофееву телеканал «Царьград».

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Российские наемники из «ЧВК Вагнера» уже принимают участие в военных конфликтах в таких африканских странах, как Ливия, Судан и ЦАР, а вскоре, как утверждает «Би-би-си», могут появиться и на территории соседней с Мали Гвинеи. По данным издания, в начале сентября работающие с Пригожиным политологи должны были подготовить несколько аналитических записок с анализом ситуации в этой стране. 5 сентября там также произошел военный переворот, в результате которого президент Альфа Конде был взят под стражу, а к власти пришел полковник Мамади Думбуя.

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