Власти Мали получили вертолеты из России и резкий ответ Макрона на критику Франции

Министерство обороны Мали получило 4 военных вертолета, закупленных у России на фоне обострения отношений с Францией и информации о сотрудничестве «переходных властей» страны с российской «ЧВК Вагнера». Вечером 30 сентября, когда российские вертолеты прибыли в Бамако, в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон назвал «постыдным» недавнее заявление главы правительства Мали о том, что Франция бросила его страну на произвол судьбы.

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В четверг вечером, 30 сентября, власти Мали получили из России 4 военных вертолета Ми-171 с вооружением и боеприпасами в рамках межгосударственного контракта, заключенного в декабре 2020 года. Транспортный самолет с военным грузом в аэропорту Бамако встречал министр обороны в «переходном правительстве» Мали, полковник Садио Камара, передали AFP и Reuters сообщения местных СМИ.

Камара пояснил, что сами вертолеты Ми-171 были приобретены у России «полностью» за счет малийского бюджета, а вооружение и боеприпасы были «подарены» Москвой. «Это реализация контракта, подписанного в декабре 2020 года и вступившего в силу в июне 2021 года», — цитирует France-Presse заявление полковника, который отметил «надежность и серьезность» России как партнера нынешних властей Мали в «рамках взаимовыгодных обменов». Садио Камара также назвал РФ «дружественной страной», с которой Мали «всегда поддерживала очень плодотворное сотрудничество».

Садио Камара — ближайший соратник полковника Ассими Гойты, фактического руководителя страны с момента военного переворота, совершенного в Мали в августе 2020 года. В мае этого года Гойта провел второй госпереворот, отстранив переходное гражданское руководство и заняв пост «президента».

Президент Макрон ответил на критику Франции

Накануне вечером в Париже в интервью RFI президент Эмманюэль Макрон подверг жесткой критике действия «переходного руководства» Мали и недавнее заявление главы временного правительства страны. Выступая в конце сентября на Генассамблее ООН, Шогель Кокалла Майга обвинил Францию в том, что она «бросила» Мали, объявив весной и летом этого года об изменении формата своего военного присутствия в регионе, прекращении армейской операции «Бархан» и сокращении почти наполовину своего 5-тысячного контингента.

У микрофона журналистки RFI Валери Гас назвал заявления главы малийского кабинета «постыдными» и неприемлемыми», напомнив о нелегитимности «переходных» властей Мали и их обязательствах о проведении выборов в феврале 2022 года.

«Я был потрясен. Его высказывания неприемлемы. Хочу напомнить, что премьер-министр Мали — это, как бы лучше сказать, своего рода “дитя” двух государственных переворотов: переворота августа 2020 года и (недавнего) “переворота внутри переворота”. Поэтому легитимность нынешнего правительства с точки зрения демократических процедур ничтожна», — заявил Макрон.

Президент напомнил, что накануне в Париже отдали последние национальные почести французскому военному Максиму Бласко, погибшему в Мали, где за восемь лет Франция потеряла 52 военнослужащих.

«То, что сказал малийский премьер-министр, неприемлемо. Это постыдно. Постыдно. И позорит даже то, что вообще говоря не является правительством», — добавил президент Франции.

«Я знаю, что малийцы так не думают. Малийцы — первыми становятся жертвами терроризма. Я знаю, сколько малийцев думают сегодня о своих детях, погибших от рук террористов, но они также думают о семьях (французских) солдат, чьи сыновья погибли за тысячи километров от дома, чтобы помочь спасти Мали. То, что нынешнее малийское руководство так презирает наших солдат, отданные ими жизни, недопустимо», — указал Эмманюэль Макрон.

Президент Франции заявил, что ждет от военных Мали, совершивших два переворота за девять месяцев, и от «переходного правительства» выполнения взятых ими на себя обязательств — проведения в феврале 2022 года выборов с тем, чтобы в стране появилась легитимная власть. Макрон также потребовал от властей Мали «прекратить заключать в тюрьмы политических лидеров». Он отметил, что переходное руководство Мали уже «в течение месяцев» не выполняет «свою работу», которая заключается в «возвращении государства» на территории севера страны.

Эмманюэль Макрон подтвердил решимость Франции продолжать борьбу с терроризмом в регионе Мали и Сахеля. «Мы требовательны потому, что участвуем и намерены участвовать в борьбе против терроризма и за безопасность (…) Мы находимся там по просьбе малийского государства. Без Франции Мали оказалась бы в руках террористов», — подчеркнул французский президент.

Ранее в этом году президент Макрон объявил об изменении формата военного присутствия Франции в регионе Мали после окончания армейской операции «Бархан». Речь идет о сокращении французского контингента с нынешних 5000 до 2500 – 3000 солдат, ликвидации крупных опорных баз на севере Мали, перегруппировке сил и штабов антитеррористической операции. Ставка будет сделана на европейские силы специального назначения «Такуба».

►Макрон рассказал о новом формате военного присутствия Франции в регионе Мали

Цель переформатирования в том, чтобы сосредоточиться исключительно на борьбе с террористическими группировками, а не на обеспечении безопасности больших территорий, которые государствам региона не удается взять под собственный контроль.

Проблема «ЧВК Вагнера»

За день до президента Макрона — 29 сентября, министр обороны Франции выступила с новым предупреждением в адрес руководства Мали по поводу его возможного сотрудничества с российскими наемниками «ЧВК Вагнера». Флоранс Парли предупредила Бамако об угрозе «международной изоляции» и «потери части суверенитета».

«Если Мали начнет сотрудничать с наемниками, страна окажется в изоляции и потеряет поддержку международного сообщества, которое оказывает значительную помощь» малийцам, — отметила министр обороны Франции.

Появление наемников, по словам Парли, будет означать и «отказ от значительной части суверенитета», как это произошло в Центральноафриканской республике, где находятся российские военные «инструкторы» и бойцы–«вагнеровцы». Вместо того, чтобы «диверсифицировать партнерские отношения», Мали окажется «наедине с наемнической фирмой», — предупредила Флоранс Парли.

Она вновь повторила, что сотрудничество Мали с «вагнеровцами» будет «несовместимым» с продолжением французской военной антитеррористической операции в стране.

Ранее факт сотрудничества властей Мали с так называемой «ЧВК Вагнера» косвенно подтвердил глава российского МИД Сергей Лавров. Выступая на Генассамблее ООН, он сообщил, что власти Мали «обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами».

28 сентября Русская служба «Би-би-си», ссылаясь на результаты собственного расследования, сообщила, что наемники «ЧВК Вагнера» уже действуют на территории Мали, а их набором и подготовкой перед отправкой в африканскую страну занимаются на полигоне в Краснодарском крае.

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