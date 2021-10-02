В Катаре начались первые в истории парламентские выборы. Их ждали почти 20 лет

Выборы в консультативный совет в Катаре ждали почти 20 лет

В Катаре в субботу, 2 октября, проходят первые в истории государства парламентские выборы. Жители страны выберут 30 из 45 членов Меджлиса аш-Шура — консультативного собрания при эмире, который обладает ограниченными полномочиями. Выборы в Меджлис аш-Шура прописаны в Конституции Катара, принятой в 2003 году — однако за почти 20 лет и неоднократно откладывали и так и не провели.

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Как отмечает Reuters, избиратели выберут в Меджлис аш-Шура 30 человек — еще 15 членов совета будут назначены напрямую правящим эмиром. С 2013 года этот пост занимает Тамим бин Хамад бин Халифа Аль Тани.

На места в консультативном совете претендуют 183 кандидата, пишут СМИ. Из них 18 — женщины, пишет Reuters. В стране впервые в истории проводили полноценные предвыборные кампании в социальных сетях, а претенденты на кресла в Меджлисе встречались с избирателями.

В Катаре, где население составляет три миллиона человек, проголосовать смогут лишь 300 тысяч жителей, пишет РИА Новости. Это связано с законом, принятым в августе 2021 года. Согласно тексту документа, избирательным правом обладают только потомки тех, кто жил в Катаре до 1930 года.

Создание консультативного совета и прямые выборы в него предусмотрены Конституцией Катара, принятой в 2003 году на референдуме. Однако голосование неоднократно переносили — сначала власти ссылались на разработку избирательных законов, потом — на передачу власти от третьего эмира к его сыну.

Меджлис аш-Шура не обладает полномочиями полноценного законодательного органа. Он не контролирует исполнительную власть в ряде важных вопросов — в том числе экономической политике и госбезопасности. Члены консультативного совета при этом смогут утверждать государственный бюджет и выдвигать вотум недоверия.

Выборы в Катаре проходят на фоне подготовки к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в этой стране в 2022 году. Власти эмирата неоднократно обвиняли в нарушении прав мигрантов, задействованных на строительстве спортивных объектов. Катар также оказался замешан в коррупционный скандал, связанный с выбором страны-хозяйки мундиаля. Однако в ФИФА отказались переносить чемпионат мира.

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