«Pandora Papers»: Панама опасается нового расследования ICIJ

После «Панамских документов» 2016 года консорциум журналистов-расследователей объявил о публикации в это воскресенье «самой обширной на сегодняшний день базы» данных об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, в которую входят политики и знаменитости.

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Панама опасается, что на нее снова упадет тень подозрений после публикации под названием «Pandora Papers», которое консорциум журналистов-расследователей ICIJ планирует опубликовать в воскресенье, 3 октября. Об этом говорится в правительственном заявлении, которое цитируют местные СМИ.

«Ущерб может быть непоправимым», – говорится в письме правительства Панамы, направленном Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) через юридическую фирму. В письме предупреждается, что «любая публикация», которая усилит «ложное восприятие» страны как возможного налогового убежища, «будет иметь разрушительные последствия для Панамы и ее жителей».

ICIJ объявил в Твиттере, что опубликует в воскресенье в 16.30 по Гринвичу (18.30 во Франции) свое «самое обширное на сегодняшний день разоблачение», основанное на утечке 11,9 миллионов документов, «охватывающих весь мир». В Pandora Papers собрана информация об активах и тайных соглашениях 130 самых богатых людей мира, среди которых более 30 топ-политиков. В этих секретных документах также фигурируют осужденные, знаменитости, звезды футбола, судьи, налоговики и руководители крупнейших городов мира. Над документами из проекта Pandora Papers работала команда из более 600 журналистов из 117 стран мира – членов The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

В письме правительства Панамы упоминается несколько реформ, проведенных в последние годы в этой центральноамериканской стране, которая, тем не менее, остается в списке самых популярных налоговых убежищ. Так, власти отмечают, что с 2016 года (когда было опубликовано предыдущее расследование ICIJ, известное как «Панамские документы») в стране была приостановлена ​​регистрация более 395 000 компаний и фондов.

Панамская юридическая фирма Юргена Моссака и Рамона Фонсека, объявившая о прекращении своей деятельности в 2018 году, оказалась в центре скандала Panama Papers, разразившегося 3 апреля 2016 года. Утечка 11,5 миллионов цифровых архивов Mossack Fonseca пролила свет на о финансовой и налоговой практике целого ряда клиентов, от простых предпринимателей до глав государств, включая банки и спортсменов.

Публикация «Панамских документов» вызвала глобальный шок в мире, включая отставку премьер-министра Исландии Сигмундура Давида Гуннлаугссона, а затем премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. По данным Американского «Центра за честность в обществе» (Center for Public Integrity), в результате публикации было проведено не менее 150 расследований в 79 странах в отношении возможных ситуаций уклонения от уплаты налогов или отмывания денег.

С тех пор Панама провела серию реформ для усиления банковского надзора, наказания за уклонение от уплаты налогов тюремным заключением и обмена информацией с ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

ICIJ – независимая международная сеть журналистов-расследователей, которые совместно разоблачают международную преступность и коррупцию. Они работали над нашумевшим проектом Panama Papers, а также Paradise Papers.

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