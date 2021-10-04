Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия рецепторов температуры и осязания

Имена лауреатов Нобелевской премии по медицине были озвучены 4 октября в Стокгольме.

Нобелевский комитет в понедельник, 4 октября, объявил лауреатов премии по медицине и физиологии. Ими стали американские исследователи Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за исследования рецепторов температуры и осязания.

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В комитете отмечают, что до работ Джулиуса и Патапутяна не были известны механизмы реакции нервной системы на прикосновения, холод и тепло. Открытия ученых позволят, в частности, разработать методы помощи при хронических болях.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

Дэвиду Джулиусу 65 лет, он является профессором университета Калифорнии. В своих исследованиях он использовал капсаицин — вещество, содержащееся в различных видах перца и вызывающее чувство жжения. С его помощью он установил рецепторы, отвечающие за реакцию нервной системы на тепло.

54-летний профессор Ардем Патапутян работает в калифорнийском исследовательском центре Scripps Research. Он использовал клетки, реагирующие на давление, чтобы выявить новый вид рецепторов, отвечающих на механические стимуляции кожи и тканей внутренних органов.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по медицине стали британец Майкл Хаутон и американцы Харви Алтер и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита С.

Присуждением премии по медицине и физиологии начинается цикл вручений Нобелевских наград: лауреаты премии по физике станут известны 5 октября. 6 октября объявят лауреатов Нобелевской премии по химии, 7 октября — по литературе, 8 октября назовут лауреата премии мира, а 11 октября присудят премию по экономике.

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