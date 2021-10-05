Нобелевская премия по физике присуждена за изучение «сложных систем» и моделирование изменений климата

Нобелевская премия по физике присуждена за «за новаторский вклад в понимание сложных физических систем», который внесли лауреаты 2021 года — Сюкуро Манабэ и Клаус Хассельман, которые занимались «физическим моделированием климата Земли», дав «надежный прогноз глобального потепления», а также Джорджо Паризи, который внес важный вклад в теорию сложных систем, «неупорядоченных материалов и случайных процессов», открыв «взаимодействия беспорядка и флуктуаций» в «физических системах от атомных до планетарных масштабов». Нобелевский комитет огласил свое решение во вторник, 5 октября.

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Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по физике за 2021 год американцу японского происхождения Сюкуро Манабэ, немцу Клаусу Хассельману, а также итальянцу Джорджо Паризи. В своем заявлении Нобелевский комитет указывает, что три лауреата этого года получили награду за «исследования хаотических и явно случайных явлений». Все они занимались изучением «сложных систем», которые характеризуются «хаотичностью и беспорядком», предложив «новые методы их описания и прогнозирования их поведения».

Комитет отмечает, что Сюкуро Манабэ и Клаус Хассельман «заложили фундамент наших знаний о климате Земли» и о влиянии на него человеческой деятельности.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

90-летний Сюкуро Манабэ, профессор Принстонского университета, еще в 1960-е годы «заложил основы разработки современных климатических моделей». Он показал, как повышенный уровень СО2 в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли, а также стал «первым ученым», который исследовал «взаимодействие между радиационным балансом и вертикальным переносом воздушных масс».

Десять лет спустя Клаус Хассельман из Института метеорологии Макса Планка в Гамбурге создал модель, показавшую связь «изменчивой» погоды и климата. Немецкий физик, которому сейчас 89 лет, доказал надежность климатических моделей. Разработанные им методы впоследствии позволили доказать, что «повышение температуры в атмосфере вызвано выбросами углекислого газа» от человеческой деятельности.

Итальянский физик-теоретик Джорджо Паризи (Римский университет) занимался работами в области комплексных систем, статистической механики и квантовой теории поля. Его открытия названы «одним из самых важных вкладов в теорию сложных систем», которые позволяют «понять и описать» множество случайных явлений, а также материалов не только в физике. Как отмечает Нобелевский комитет, методы Паризи могут применяться в математике, биологии, нейробиологии и машинном обучении.

В 2020 году Нобелевской премии по физике были удостоены англичанин Роджер Пенроуз, немец Райнхард Генцель и американка Андреа Гез. Их наградили за изучение черных дыр. Гез стала четвертой женщиной-лауреатом за время присуждения премии.

В понедельник, 4 октября, Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американцам Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за открытие рецепторов температуры и осязания.

6 октября Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по химии, 7 октября — по литературе. Лауреата премии мира объявят в Осло в пятницу, 8 октября. В будущий понедельник, 11 октября, будет присуждена премия памяти Альфреда Нобеля по экономике.

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