Россия запустила на МКС первый «киноэкипаж» для съемок фильма

Во вторник утром, 5 октября, космический корабль «Союз МС-19» успешно стартовал с Байконура к МКС с первым в истории «киноэкипажем»

Космический корабль «Союз» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко стартовал 5 октября к Международной космической станции. В течение 12 дней на МКС, которой сейчас командует французский астронавт Тома Песке, они проведут первые в истории съемки художественного фильма на околоземной орбите. Как отмечает France-Presse, кинопроектом «Роскосмос» пытается восстановить свою репутацию, подмоченную техническими неудачами и коррупционными скандалами.

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Во вторник утром, 5 октября, космический корабль «Союз МС-19» успешно стартовал с Байконура к Международной космической станции. НА МКС отправились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, для которого это уже четвертый полет в космос.

Прошедшие специальную подготовку Шипенко и Пересильд займутся на МКС съемками фильма «Вызов». Фильм рассказывает о враче, которому приходится лететь на космическую станцию, чтобы спасти члена экипажа, страдающего сердечным заболеванием. После 12 дней на МКС Пересильд и Шипенко вернутся на Землю вместе с другим российским космонавтом.

Накануне — 4 октября — командиром Международной космической станции впервые в истории стал француз. Астронавт Тома Песке в течение месяца будет командовать станцией, которую покинет в ноябре после полугода, проведенного на околоземной орбите.

France-Presse отмечает, что объявленный год назад кинопроект «Роскосмоса» реализуется в контексте напряженности в отношениях России со странами Запада и США, приобретая черты «нового космического соревнования» (как 60 лет назад в момент полета Юрия Гагарина). «Сегодня перед российской командой стоит задача опередить американский кинопроект на орбите с участием Тома Круза», — указывает AFP. Сроки «космических съемок» актера из США пока неизвестны.

К тому же, напоминает французское агентство, полет проходит на фоне настоящей «комической лихорадки» последних месяцев, связанной с «туристическими» полетами на орбиту миллиардеров Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса. 4 октября основанная Безосом компания Blue Origin объявила, что на следующей неделе в космос отправится актер Уильям Шатнер, сыгравший капитана Кирка в культовом сериале «Звездный путь».

Актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед отправкой на МКС, 5 октября 2021. © Roscosmos Space Agency via AP

«Роскосмос» пытается восстановить репутацию космической отрасли РФ, запятнанную коррупционными скандалами, постоянными авариями и утратой прибыльной монополии на пилотируемые полеты на МКС — после успешного запуска в апреле этого года первого корабля Crew Dragon-2 компании Space X Илона Маска.

Российское космическое агентство надеется «одержать победу над NASA и Space X» и «отвлечь внимание от своих проблем», — отметил в интервью AFP политолог Константин Калачев.

Роскосмос сообщил о своем кинематографическом проекте в прошлом году после объявления о планах съемок на МКС Тома Круза. О возможном полете актера на орбиту вместе с режиссером Дагом Лайманом стало известно в сентябре 2020 года, когда Круз снимался в седьмой части «Миссия: невыполнима», которая выйдет в прокат в ноябре 2021-го.

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