Facebook, WhatsApp и Instagram возобновили работу после глобального сбоя

Facebook и принадлежащие ему WhatsApp и Instagram восстановили работу после глобального многочасового сбоя, в результате которого 4 октября порядка трех с половиной миллиардов пользователей не могли воспользоваться сервисами.

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В Facebook объяснили, что к сбою привели изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов. Они отвечают за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных компании. Эти нарушения создали «эффект домино», в результате чего работа сервисов приостановилась почти на шесть часов.

В сообщении не уточняется, кто изменил конфигурацию и были ли эти изменения запланированными.

В компании заявляют, что речь не идет о хакерской атаке и что нет доказательств того, что данные пользователей были похищены.

Перед этим сотрудники Facebook потеряли доступ к собственным рабочим инструментам из-за проблем с идентификацией. Они сообщили агентству Reuters, что проблемы возникли из-за внутренней ошибки маршрутизации трафика.

Этот сбой в работе Facebook стал самым масштабным в истории компании, сообщает Reuters со ссылкой на платформу Downdetector.

Facebook принесла извинения всем людям и бизнесам, которые зависят от ее сервисов. Извинения за многочасовой простой принесли лично основатель Facebook Марк Цукерберг и технический директор компании Майк Шропфер.

По оценке Bloomberg, из-за глобального сбоя Марк Цукерберг потерял прядка шести миллиардов долларов и опустился на шестую строчку в рейтинге богатейших людей Forbes. Акции Facebook на фоне проблем подешевели на 4,9%.

Глобальный сбой произошел на следующий день после того, как бывшая сотрудника Facebook Фрэнсис Хауген в интервью CBS обвинила соцсеть в поощрении «языка ненависть» ради выгоды.

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