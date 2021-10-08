Трамп пытался помешать своим бывшим советникам давать показания в расследовании нападения на Капитолий

Как сообщают американские СМИ, четыре бывших сотрудника Трампа получили письмо от его адвоката с просьбой не отвечать на повестки из парламентский Комиссии по расследованию нападения на Капитолий.

Как сообщают американские СМИ, четыре бывших сотрудника Трампа получили письма от его адвоката с просьбой не отвечать на повестки парламентский Комиссии по расследованию происшествия.

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Дональд Трамп попросил четверых своих бывших советников не сотрудничать с парламентским комитетом, расследующим нападение сторонников экс-президента на Капитолийский холм 6 января. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили американские СМИ.

По данным Washington Post и сайта Politico, бывший руководитель президентского аппарата Марк Медоуз, бывший советник по безопасности Кашьяп Патель, бывший менеджер по работе с соцсетями Дэн Скавино и бывший советник Стив Бэннон получили письмо от адвоката Дональда Трампа, в котором им рекомендуется не отвечать на повестки из комитета. В письме также заявляется, что архивы и переписка бывших советников защищены прерогативой исполнительной власти хранить в секрете определенную информацию.

Комитет Палаты представителей по расследованию событий в Капитолии приказал четверым советникам Трампа предоставить документы и дать показания, чтобы определить, могли ли действия администрации Трампа побудить толпу его сторонников предпринять штурм Конгресса 6 января.

Пока не известно имеет ли Дональд Трамп возможность ссылаться на эту прерогативу. Нынешняя администрация Белого дома указала, что частично снимет гриф «конфиденциально» с архивов эпохи Трампа, чтобы помочь расследованию парламентской комиссии. Попытка Трампа заблокировать следствие может в любом случае вынудить комиссию обратиться в суд для обеспечения выполнения своих повесток. Однако это может значительно замедлить расследование. «Бывший президент продолжает попытки воспрепятствовать вызовам в суд, – написал в Twitter член парламентский комиссии демократ Адам Шифф, – Свидетели, нарушившие закон, должны рассмотреть возможность их уголовного преследования. Американцы заслуживают ответов, и мы позаботимся о них».

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