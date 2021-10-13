Афганский кризис: Эмманюэль Макрон встретился в Париже с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду, 13 октября, принял в Париже главу Таджикистана Эмомали Рахмона. Одной из главных тем встречи стали последствия кризиса в Афганистане для Таджикистана.

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Приход талибов к власти в Афганистане обострил ситуацию на афгано-таджикской границе. Многие жители Афганистана бежали из страны в соседние государства. Кроме того, талибы в ответ на угрозы западных санкций пригрозили усугубить миграционную ситуацию. Власти Таджикистана в свою очередь заявили, что не имеют достаточных ресурсов для приема афганских беженцев.

«Мы обсудим с президентом (Рахмоном — RFI), какую помощь Франция может предоставить Таджикистану, чтобы стабилизировать ситуацию, и какую пользу мы можем принести всему региону», — приводит слова Макрона AFP.

Таджикистан – единственная из всех приграничных с Афганистаном стран, которая заняла непримиримую позицию по отношению к нынешнему режиму в Кабуле, напоминает таджикская служба «Радио Свободы».

Президент Франции приветствовал усилия Таджикистана по стабилизации обстановки в регионе, а также позицию страны, заключающуюся в том, чтобы не идти «ни на какие компромиссы в отношении террористических группировок, а также в защите наших ценностей, в частности прав женщин».

EN DIRECT | Déclaration conjointe du Président @EmmanuelMacron et du Président de la République du Tadjikistan Emomali Rahmon.https://t.co/I9lC7FIOqz — Élysée (@Elysee) October 13, 2021

До того, как приехать в Париж, Эмомали Рахмон побывал в Брюсселе, где 11 октября встретился с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. Помимо различных вопросов сотрудничества ЕС и Таджикистана они также обсудили ситуацию в Афганистане. Приезд Рахмона в Бельгию сопровождался митингами представителей таджикской оппозиции, находящихся в Брюсселе.

Президенты Франции и Таджикистана на ступенях Национального музея восточных искусств в Париже, где открылась выставка, посвященная Таджикистану AFP - FRANCOIS MORI

Незадолго до прибытия таджикского лидера в Европу Гражданский комитет защиты политических заложников и узников Таджикистана обратился к Европарламенту с просьбой донести до Рахмона ряд требований таджикской оппозиции. Представители комитета потребовали, чтобы Эмомали Рахмон освободит политзаключенных, прекратил уголовное преследование политических оппонентов и их близких, разрешил свободную работу всех политических организаций в стране и одобрил въезд в Таджикистан беженцев из Афганистана.

В рамках своего визита в Париж президент Рахмон посетит выставку «Таджикистан — страна золотых рек» в Национальном музее восточных искусств Гиме, а также выступит на Дне таджикской культуры в ЮНЕСКО.

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