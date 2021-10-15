Десятки людей погибли в результате взрывов в мечети Кандагара

Взрывы произошли 15 октября во время Великой пятничной молитвы в шиитской мечети в городе Кандагар на юге Афганистана. Теракт совершен террористом-смертником, заявили власти.

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Взрывы, как сообщает французская редакция RFI, произошли в расположенной в центре города мечети Биби-Фатима, также известной как мечеть Имам-Барга.

Согласно медицинскому источнику, по меньшей мере 32 человека были убиты и 53 ранены в результате взрывов.

Представитель движения «Талибан», пресс-секретарь МВД Афганистана Кари Саид Хости заявил, что силовики прибыли на место взрыва, «чтобы определить характер инцидента и привлечь виновных к ответственности».

Один свидетель, пожелав остаться неназванным, рассказал AFP, что слышал три взрыва в разных точках — в мечети и рядом с ней. По данным агентства, около пятнадцати машин скорой помощи прибыли на место происшествия.

Эти взрывы произошли ровно через неделю после того, как 8 октября террорист-смертник взорвал бомбу в шиитской мечети в провинции Кундуз (северо-восток Афганистана). По данным СМИ, в результате того взрыва погибли более 100 человек.

Ранее, 3 октября взрыв прогремел в мечети Кабула, когда там проходила заупокойная служба по матери представителя талибов Забихуллы Муджахида, уточняет «Новая». Тогда погибли два человека.

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