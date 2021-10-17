В Канаде женщина проснулась ночью из-за упавшего в ее кровать метеорита

В ночь на воскресенье, 2 октября, Рут Гамильтон проснулась от взрыва: метеорит прошел через ее потолок и приземлился в ее постели. Женщина осталась невредимой.

В ночь на воскресенье, 2 октября, Рут Гамильтон проснулась от взрыва: метеорит прошел через ее потолок и приземлился в ее постели. Женщина осталась невредимой.

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Рут Гамильтон, проживающая в канадской провинции Британская Колумбия, мирно спала в воскресенье, 2 октября, когда ее собака вдруг начала лаять. «И внезапно произошел взрыв», – рассказала позже женщина телеканалу CTV News Vancouver. Испугавшись, Рут Гамильтон выскочила из кровати, включила свет и увидела дыру размером с кулак в потолке прямо над кроватью.

После вызова службы спасателей молодая женщина перевернула подушку и обнаружила «кусок черного камня, гладкий, но угловатый», всего в нескольких сантиметрах от того места, где находилась ее голова.

Полиция оперативно провела расследование возле места происшествия. Группа рабочих, которые вели строительные работы возле дома, рассказали, что видели «в небе сияющий шар». Затем один из полицейских вернулся к Рут Гамильтон и подтвердил ей: «Я думаю, у тебя в постели метеорит».

Как передает 17 октября агентство France-Presse, несколько исследователей приехали на место происшествия, чтобы раскрыть эту тайну. Геофизики из Университета Западного Онтарио вместе с членами Университета Калгари посетили город Голден и обнаружили второй метеорит весом около полкилограмма к северо-востоку от города. Исследователи обратились ко всем, у кого есть видео или фотографии, сделанные вечером в воскресенье, 3 октября, около 23:33 по местному времени. «Мы пытаемся восстановить, каким был путь метеорита по небу», – пояснил геофизик Фил МакКосленд. Подобное открытие чрезвычайно ценно: миссии по получению образца астероида в космосе могут стоить до нескольких миллиардов долларов.

По словам ученых, сотни метеоритов ежегодно достигают поверхности Земли, но редко в местах, где их можно легко найти. По данным CTV News Vancouver, вероятность попадания метеорита в ваш дом составляет примерно 1 к 4 триллионам.

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