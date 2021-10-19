Инспектор Госдепартамента начала расследование о прекращении операции США в Афганистане

Генеральный инспектор Госдепартамента США Дайана Шоу начала серию расследований о прекращении военных и дипломатических операций в Афганистане по решению президента Джо Байдена. Об этом пишет издание Politico, основываясь на официальных данных Госдепа и Конгресса США, а также на документах, полученных редакцией.

Реклама Читать далее

Как пишет Politico, проверки, проводимые внутренним наблюдательным органом Госдепа, будут сосредоточены на следующих вопросах: программа департамента по выдаче специальных иммиграционных виз; разрешение на въезд афганцев в США; переселение этих беженцев в страну; экстренная эвакуация посольства США в Кабуле.

Генеральный инспектор Пентагона также начал по крайней мере три проверки, связанные с условиями эвакуации граждан США из Афганистана, и, как сообщает издание, возможно, что другие контрольные органы и ведомства также будут расследовать, что именно произошло в Афганистане после того, как Байден объявил об экстренном выводе оттуда войск.

В понедельник, 18 октября, исполняющая обязанности генерального инспектора Госдепартамента Дайана Шоу уведомила Конгресс о своих действиях. В отдельном письме законодателям она сообщила, что ее служба запускает «несколько надзорных проектов», связанных с прекращением военных и дипломатических миссий США в Афганистане.

«Учитывая повышенный интерес Конгресса к этой работе и исключительные обстоятельства (…), я хотела уведомить наши комитеты об этой важной работе», – цитирует Politico текст письма Дайаны Шоу, отправленного Комитету по международным отношениям Сената и Комитету по иностранным делам Палаты представителей, а также в комитеты по разведке в обеих палатах парламента.

Эти комитеты Конгресса США уже начали обсуждение различных аспектов ухода США из Афганистана, который был подвергнут критике законодателями обеих палат как плохо спланированный и плохо осуществленный.

Генеральный инспектор Пентагона, в свою очередь, заявил, что его работа включает три основных вопроса: оценка неудачного удара беспилотника в Кабуле, в результате которого погибло 10 мирных жителей вместо предполагаемых боевиков «Исламского государства»; процесс проверки Министерством обороны перемещенных афганцев; аудит поддержки Министерства обороны США по переселению граждан Афганистана.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться