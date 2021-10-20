ФБР завершило обыски в домах «семьи Дерипаски» в Вашингтоне и Нью-Йорке

Сотрудники ФБР с вещами, вынесенными из дома «семьи Дерипаски» в Нью-Йорке. 19.10.2021

Сотрудники ФБР вечером 19 октября завершили обыски в домах, которые, по заявлением его представительницы Ларисы Беляевой, принадлежат семье российского миллиардера Олега Дерипаски. Как заявила Беляева Би-би-си, обыски проводились в связи с американскими санкциями. В свою очередь газета Washington Post сообщила о том, что сотрудники ФБР пришли в связи с уголовным расследованием, которое ведется в отношении бизнесмена.

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Корреспондент телекомпании NBC Лора Стриклер опубликовала фотографии, сделанные возле дома Дерипаски в Вашингтоне, на которых видно, как сотрудники Федерального бюро расследований перекрыли вход в здание.

Кроме того, как сообщает Би-би-си, агенты ФБР провели обыск в доме семьи российского миллиардера в центре Нью-Йорка, в районе Гринвич-виллидж.

Информацию подтвердили и в ФБР, сообщил корреспондент NBC Том Винтер.

Позднее агентство «РИА Новости» опубликовало запись, на которой видно, как представители ФБР выходят из дома в Вашингтоне с чемоданами и пластиковыми контейнерами.

«ФБР действительно (…) проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями», — заявила Би-би-си Лариса Беляева. Представительница миллиардера также заявила ТАСС, что обыски не связаны с уголовным расследованием его деятельности. «Это неправда», обыски «связаны с санкциями», — заверила Беляева.

В свою очередь газета Washington Post, со ссылкой на «документы, интервью и людей, знакомых» с делом, пишет, что обыски связаны именно с уголовным расследованием. «Человек, знакомый с ходом расследования, говоривший на условиях анонимности, поскольку дело находится на рассмотрении, сказал, что деятельность правоохранительных органов является частью продолжающегося уголовного расследования», — написало издание.

После сообщений об обысках акции компании «Русал», основанной Дерипаской, начали стремительно падать.

Соединенные Штаты ввели санкции против Олега Дерипаски в апреле 2018 года, напоминают «Ведомости». Миллиардер попал в санкционный список минфина США Specially Designated Nationals вместе с другими российскими бизнесменами и политиками.

В пресс-релизе, который минфин опубликовал после списка, приводился комментарий главы минфина Стива Мнучина: «Российское правительство непропорционально действует в пользу олигархов и правительственных элит. Российское правительство вовлечено в целый ряд враждебных действий по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание кровопролития на востоке Украины, поддержку режима Асада техникой и оружием, чтобы он мог бомбить собственных граждан; [Россия] пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность».

Попавшим в санкционный список запрещен въезд в страну, их американские активы блокируются, а лицам из США запрещается иметь с этими людьми деловые контакты.

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