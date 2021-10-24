За визой — в Варшаву: Госдеп внес россиян в список «бездомных национальностей»

В список «Homeless Nationalities» входят заявители из стран, в которых нет консульского представительства США и (или) из стран с нестабильной политической ситуацией

Госдепартамент Соединенных Штатов отнес граждан России, желающих получить американскую визу, к категории «Homeless Nationalities» («бездомные национальности»).

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О внесении россиян в перечень говорится в документе, опубликованном на сайте Государственного департамента США. В список «Homeless Nationalities», как правило, входят заявители из стран, в которых «Соединенные Штаты не имеют консульского представительства или в которых политическая ситуация или ситуация в области безопасности являются достаточно нестабильными или неопределенными, чтобы ограниченный консульский персонал не был уполномочен обрабатывать заявления» на визы, говорится на сайте Госдепа.

Помимо россиян, в списке — граждане Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

Во второй колонке списка указаны ближайшие города, где представители «бездомных национальностей» могут получить визу. Россиянам предлагается получать визы в Варшаве.

Граждане России, проживающие в других странах, могут обращаться в консульства США в стране пребывания.

Напомним, в мае власти РФ включили Соединенные Штаты и Чехию в список стран, совершающих «недружественные действия», и запретили нанимать для работы в их дипломатических миссиях российских сотрудников.

После этого посольство США в Москве приостановило прием заявлений на получение неиммиграционных виз, сделав исключение только для дипломатических поездок.

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