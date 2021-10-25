Послы вон из Турции: Эрдоган угрожал перейти новую границу в отношениях с Западом

Отношения Эрдогана с Западом в очередной раз обострились после того, как послы 10 государств попытались повлиять на судьбу видного турецкого оппозиционера Османа Кавалы.

Новое обострение было отмечено между президентом Турции и странами Запада: после того, как западные дипломаты высказались в поддержку оппозиционера Османа Кавалы, которого турецкие власти уже несколько лет держат в тюрьме, Эрдоган потребовал «выслать» послов 10 государств. В «списке» были послы США, Канады, Германии, Франции, Нидерландов, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Новой Зеландии...

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Осман Кавала — 64-летний политик, бизнесмен, правозащитник и меценат, который сидит в турецкой тюрьме с 2017 года несмотря на то, что судебного решения о его виновности в чем-либо до сих пор так и не было. Это один из основных «врагов» турецкого режима, которого некоторые наблюдатели называют «турецким Навальным». Хотя, учитывая финансовое состояние Кавалы, его скорее можно назвать «турецким Ходорковским». Впрочем, любые аналогии не совсем корректны.

В феврале 2020 года Кавала, оправданный судом по делу об антиправительственных протестах 2013 года, был немедленно снова задержан уже по новому обвинению — о «причастности» к организации путча 2016 года.

18 октября послы десяти вышеперечисленных стран потребовали «справедливого и быстрого окончания дела» Кавалы. В ответ Реджеп Эрдоган объявил послов этих стран «персонами нон грата» и потребовал «как можно скорее» выслать их из страны.

Тем не менее, в следующие дни никакого официального решения на этот счет Анкара не приняла, отложив его как минимум до второй половины дня понедельника, 25 октября.

Власти ФРГ высказали «обеспокоенность и непонимание», как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Официальный представитель МИД Франции заявил в понедельник, 25 октября, о том, что Париж до сих пор «не получил никакого официальной информации от турецких властей» относительно изменений в работе французской дипломатической миссии в Турции.

Для Эрдогана в любом случае даже просто высказывание о том, что послов 10 влиятельных стран нужно выслать, уже плохой фон, а с учетом того, что в конце недели он должен участвовать в саммите «Большой двадцатки» — ситуация усугубляется, полагает Тимур Куран, американо-турецкий профессор экономики и политологии в Университете Дьюка (США).

«Выбрано ужасно неудобное время, если он хочет исправить к лучшему отношения с европейскими и американскими союзниками», — заявил Тимур Куран AFP. Исследователь полагает, что от импульсивного шага по немедленной высылке иностранных дипломатов Эрдогана удержали другие представители турецкой властной верхушки: «Все говорит о том, что его окружение, начиная с министра иностранных дел (Мевлюта Чавушоглу — Прим. RFI), пыталось его переубедить».

Очередная «дипломатическая война» с Западом для Эрдогана, вероятно, еще и «отвлекающий маневр», поскольку Турция переживает экономический кризис, когда официальный уровень инфляции достигает 20%, а национальная валюта, лира, находится в «свободном падении». Впрочем, маневр уже можно признать не совсем удачным по крайней мере в экономическом отношении — после заявления Эрдогана лира немедленно подешевела еще больше, достигнув исторического минимума. В случае высылки дипломатов последствия могут быть гораздо более серьезными, предупредили экономисты.

По мнению Тимоти Эша, аналитика BlueBay Asset Management, в этом случае «десять [государств] сократят свою торговлю с режимом Эрдогана, и от этого пострадают инвестиции в Турцию». Притом каких государств — США, Германии, Франции…

«Это решение противоречит интересам Турции, поскольку оно направлено против государств, важных для ее экономики и ее международного положения», — заявил AFP Хасни Абиди, профессор международных отношений в Женевском университете и директор Центра исследований арабского мира и Средиземноморья (CERMAM).

Абиди подчеркнул в то же время, насколько важно было для политического имиджа Эрдогана показать «твердость» перед лицом «вмешательства» иностранных дипломатов в то, что он называет «внутренними делами» Турции.

Очередная «дипломатическая война» с Западом для Эрдогана, вероятно, еще и «отвлекающий маневр». AFP - VLADIMIR SMIRNOV

Сам глава турецкого государства назвал поведение западных дипломатов «неприличным», сказав также, что они должны лучше «знать и понимать Турцию».

19 октября турецкое государственное агентство «Анадолу» сообщило о вызове 10 послов в МИД Турции «в связи с высказываниями, озвученными ими в соцсетях по поводу судебного процесса над Османом Кавалой, обвиняемым турецкими властями в причастности к попытке госпереворота. (…) Дипломаты призывали освободить Кавалу, заявив, что суд над ним якобы «бросает тень на демократию и верховенство права в Турции».

По итогам этого «вызова» турецкий МИД заявил: «До сведения послов/временных поверенных доведена недопустимость реакции в социальных СМИ на продолжающийся судебный процесс в отношении Османа Кавалы и неприемлемость заявления, в котором предпринимается попытка политизировать судебные процессы и оказать давление на судебную систему Турции…».

«Также главы дипмиссий были проинформированы, что Турция является демократическим правовым государством, уважающим права человека», — заверило турецкое дипломатическое ведомство, фактически подчеркнув, что попытка помочь освобождению знаменитого оппозиционера все равно ни к чему не приведет. «Подобные безответственные заявления (послов — Прим. RFI) не окажут влияния на судебную систему страны», — подчеркнуло госагентство «Анадолу».

К слову, Европейский суд по правам человека еще в 2019 году вынес решение о «немедленном освобождении» Османа Кавалы — в Анкаре это решение проигнорировали. А в начале октября нынешнего года турецкий суд в очередной раз продлил оппозиционеру арест.

«Эрдоган не может себе позволить освободить Кавалу сейчас, это продемонстрирует его (Эрдогана) слабость», — говорит профессор Туран. Одновременно Эрдоган «делает из него (Кавалы) героя международного уровня, своего рода турецкого Навального», — считает профессор.

Впрочем, различные западные эксперты высказывают прямо противоположные точки зрения относительно последствий очередного обострения отношений Анкары и Запада для режима Эрдогана. Для примера можно взять оценки, высказываемые прессой в Германии, где проживает самая крупная в Европе турецкая диаспора.

Обозреватель Süddeutsche Zeitung Томас Авенариус, которого цитирует DW, критикует действия дипломатов 10 стран — не потому, что Кавала не является политзаключенным и сидит в тюрьме несправедливо, а потому что послы не могли не знать, какой будет реакция турецкого правителя: «Несправедливость налицо — это понятно и без дипломатических заявлений. Однако при помощи публичного заявления дипломатов не удалось добиться ровным счетом ничего…». «Тот, кто следит за страной и ее президентом, — а послы должны это делать — должны были бы знать, как отреагирует Эрдоган: жестко и не желая признавать ошибки. Так что похоже, что у Кавалы теперь мало шансов выйти на свободу в ближайшее время. В свою очередь, Анкара теперь может еще легче прикрываться пустыми фразами о правовом государстве и независимости юстиции», — полагает журналист.

В свою очередь, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнер Херман уверен, что «новая эскалация только ускорит спад турецкой экономики, а Эрдоган (который „превратился для Турции в обузу“) злит тех, в чьей помощи он на самом деле нуждается». Отмечая, что десять стран, послы которых были объявлены Анкарой «персонами нон грата», проводят консультации на тему возможных ответных мер, журналист предсказывает: «Как минимум на подобное ответят подобным. Насколько Эрдоган изолирует себя этим шагом, он поймет в следующие выходные, (…) (на саммите) G20 в Риме. Властям стран, которым Эрдоган бросает вызов, его Турции нечего противопоставить».

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