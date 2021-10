«Моральное банкротство»: бывшая сотрудница Facebook передала СМИ тысячи внутренних документов

Социальная сеть Facebook вновь оказалась в центре скандала. Бывшая сотрудница одной из крупнейших в мире IT-компании Фрэнсис Хауген передала СМИ тысячи внутренних документов компании. На их основе в понедельник, 25 октября, журналисты опубликовали расследование «Facebook Papers» («Досье Facebook»), заявив о серьезных ошибках в управлении соцсети со стороны Марка Цукерберга. Сам предприниматель обвинил медиа в попытках представить «искаженную картину» ситуации в компании.

В публикации «Facebook Papers» участвовали крупнейшие американские СМИ, в том числе Bloomberg, CNN и The New York Times. Издание The Wall Street Journal начало публиковать собственное расследование на основе тех же документов еще в середине сентября, отмечает признанная в России иноагентом «Медуза».

Статьи, опубликованные в американских СМИ, указывают на многочисленные несоответствия официальных сообщений Facebook с действиями соцсети. «Facebook говорит, что его правила действуют для всех. Документы показывают, что на секретный элитный список они не распространяются», — гласит заголовок The Wall Street Journal.

Журналисты утверждают, что в соцсети существует так называемый «белый список», который позволяет особо популярным пользователям нарушать рекомендации компании и не подпадать под блокировку. Благодаря этому футболист Неймар мог публиковать у себя на странице обнаженные фото девушки, которая обвинила его в изнасиловании. Всего в «белом» списке находятся более пяти миллионов пользователей.

По данным СМИ, Facebook также уделяет недостаточное внимание модерации сообщений, созданных вне Соединенных Штатов. Почти девять из десяти специалистов, которые должны проверять контент на соответствие правилам, работают с материалами из США — тогда как на остальные страны приходится только 16% сотрудников. Особенно остро проблема стоит в Индии.

Издание Le Monde, которое получило документы вместе с американскими медиа, утверждает, что модераторы зависели от отделов, занимающихся отношениями с публикой и политиками. Их сотрудники заявляли о конфликте интересов и давлении со стороны начальства.

Модерацию контента на арабском языке Le Monde называет «фиаско». Сотрудники соцсети не могли правильно интерпретировать сообщения, написанные на диалекте арабского, на котором они не говорят. Алгоритмы, которые позволяют автоматически выявить сообщения, содержащие призывы к насилию, долгое время не работали на арабском. При этом достаточного количества модераторов, говорящих на этом языке, соцсеть так и не наняла, утверждают журналисты.

Среди других проблем, на которые обратили внимание СМИ — отсутствие реальных мер для борьбы с дезинформацией на выборах президента США и цензура публикаций оппозиционных политиков во Вьетнаме по требованию властей.

Документы СМИ передала бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген. В октябре она уже выступала на специальных слушаниях в американском Сенате, обвинив Марка Цукерберга в стремлении к излишнему контролю и игнорировании интересов пользователей в стремлении к прибыли. Ситуацию Facebook она назвала «моральным банкротством».

Марк Цукерберг в понедельник, 25 октября, ответил на расследование СМИ. Он обратил внимание на растущее число пользователей и новые функции, представленные в соцсети. Он поприветствовал «добросовестную критику» в адрес Facebook, однако публикации в СМИ назвал попыткой оклеветать компанию.

