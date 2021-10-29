Совбез ООН призвал восстановить гражданское правительство в Судане

Члены Совета Безопасности ООН 28 октября согласовали заявление о путче в Судане. Они выразили «серьезную обеспокоенность» захватом власти военными и призвали восстановить переходное правительство под управлением гражданских лиц, передает France-Presse.

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Как отмечает AFP, дискуссии в Совете Безопасности шли несколько дней. Россия добилась принятия более умеренной версии заявления. Изначальный вариант предполагал жесткое осуждение захвата власти военными. Слово «осуждение», а также фраза «государственный переворот» были вычеркнуты из финальной версии, отмечает корреспондент RFI в Нью-Йорке.

В единогласно одобренной декларации члены Совета Безопасности требуют возобновления политического диалога без предварительных условий, немедленного освобождения задержанных военными и соблюдения права на мирные собрания. Они также призывают стороны к сдержанности и ненасилию.

Осуждается также введение режима чрезвычайного положения и арест премьер-министра Абдаллы Хамдука и других членов правительства Судана. Как отмечает один из дипломатов, по просьбе Китая заявление включает упоминание о том, что премьер-министр уже вернулся домой. Как подчеркивает ООН, он тем не менее лишен свободы на передвижение.

Reuters со ссылкой на источники среди официальных лиц Судана пишет, что суданские военные перед переворотом согласовали свои действия с Москвой и получили из «Кремля» зеленый свет в попытке защититься от санкций Совбеза ООН. По некоторым данным, армия Судана желает установить более тесные связи с Россией.

Военные захватили власть в Судане 25 октября и ввели режим чрезвычайного положения. Глава путчистов генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске правительства. Африканский Союз в жестких терминах осудил путч в Судане.

Сообщается, что в ходе протестов против военного переворота были убиты по меньшей мере 11 человек. Однако протесты не прекращаются. В субботу в Хартуме и других городах планируются масштабные акции за возвращение к власти гражданского правительства.

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