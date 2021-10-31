В Глазго открывается главная мировая конференция по климату: чего от нее ждут?

В шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября пройдет главная мировая конференция по климату (COP26). Основной темой станет сокращение вредных выбросов ради спасения мира от климатической катастрофы. В ООН указывают, что меры, объявленные разными странами, недостаточны для выполнения целей Парижского соглашения шестилетней давности. Председатель COP26 заявил, что этот саммит — последняя надежда сдержать нагрев планеты в рамках 1,5 градусов Цельсия.

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Климатический саммит организуют Великобритания и Италия. Он должен был состояться еще осенью прошлого года, но его перенесли из-за пандемии COVID-19. Официально встреча называется 26-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Этот международный договор охватывает 197 сторон — почти все страны мира.

Непосредственно до старта конференции в Глазго в Риме открылась встреча «Группы двадцати» — стран, на которые в совокупности приходится 80% мировых выбросов парниковых газов. У ученых нет сомнений, что эти вредные выбросы являются причиной изменений климата.

Главный вызов конференции — договориться о конкретных мерах, которые позволят достичь целей Парижского соглашения 2015 года, заменившего Киотский протокол. А именно — сдержать прирост средней температуры на планете «намного ниже» 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных уровней и приложить усилия, чтобы ограничить рост температуры 1,5 градусами Цельсия.

Цели саммита в Глазго

В официальной повестке саммита значатся четыре цели.

Страны должны представить свои программы сокращения углеродных выбросов до 2030 года, которые соответствуют цели по достижению углеродной нейтральности («чистого нуля») к середине XXI века. Речь идет о равенстве между выделением и поглощением углекислого газа. Это предполагает радикальные изменения: отказ от угля, сокращение вырубки лесов, ускоренный переход к электромобилям, поощрение инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Конференция должна «предоставить возможность» и «побудить» страны восстанавливать уже пострадавшие экосистемы, создавать устойчивую инфраструктуру и сельское хозяйство.

Для этого, как указывают организаторы, развитые страны должны выполнить свое обещание, данное еще в 2009 году, — выделять с 2020 года не менее 100 миллиардов долларов «климатического финансирования» ежегодно развивающимся странам. Именно бедные страны ощущают на себе больше всех последствия изменений климата, хотя сами производят не так много вредных выбросов. Свой вклад должны внести и международные финансовые институты. Государственный и частной сектор должны выделить «триллионы» для обеспечения «глобального чистого нуля» по выбросам, указывают организаторы COP26.

На саммите в Глазго также предлагается доработать детальные правила по выполнению Парижского соглашения.

Серьезный риск провала

Для противодействия глобальному потеплению необходимо значительно снизить объем вредных выбросов, прежде всего углекислого газа, но также, например, метана. Эксперты подчеркивают, что заявленные разными странами меры по сокращению вредных выбросов недостаточны даже «на бумаге». Есть опасения, что для резкого перехода на «зеленый курс» в большинстве стран нет ни средств, ни реальной политической воли.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что существуют серьезная опасность провала конференции в Глазго. Дело в том, что объявленные меры (если они еще будут реализованы), удержат потепление только на уровне 2,7 градуса, что грозит планете катастрофой.

Гутерриш подчеркнул роль государств, входящих в «Группу двадцати», на долю которых приходится 80% мировых вредных выбросов. «Глазго должен стать переломным моментом (…). Еще не поздно, но надо действовать сейчас», — призвал глава ООН.

Председатель COP26 Алок Шарма на открытии конференции заявил, что этот саммит — последняя надежда удержать нагрев планеты в рамках 1,5 градусов Цельсия.

Кто примет участие в конференции?

В Глазго ожидают мировых лидеров, ученых, представителей общественных организаций и бизнеса. На COP26 среди прочих должны прибыть президент Франции Эмманюэль Макрон, президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Папа Римский Франциск и многие другие.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, прибывшая в Глазго накануне, 6 ноября должна выступить на массовой демонстрации, приуроченной ко Всемирному дню действий за климатическую справедливость. Несколько сотен активистов приняли участие в протестах в Глазго перед началом конференции ООН.

Активистка Грета Тунберг прибыла в Глазго перед стартом конференции ООН по климату REUTERS - DYLAN MARTINEZ

Заметным на этом саммите будет отсутствие лидеров некоторых стран, ответственных за значительную долю вредных выбросов. В Глазго не приедет президент РФ Владимир Путин (но, возможно, выступит по видео). Вероятно, не будет на конференции и председателя КНР Си Цзиньпина. Китай — производитель 27% мировых вредных выбросов и крупнейший потребитель ископаемого топлива.

За три дня до саммита ООН Китай представил свой национальный план по противодействию глобальному потеплению. Согласно бумаге, объем производимых страной выбросов достигнет пика к 2030 году. Этот план разочаровал климатологов. Эксперты считают, что декларируемые намерения Китая недостаточно амбициозны для предотвращения климатической катастрофы.

В России правительство убрало ориентиры по выходу на углеродную нейтральность до 2050 года. Вопрос был снят, чтобы «экономика не понесла лишних потерь», — объясняли в министерстве экономического развития. Незадолго до COP26 Владимир Путин обозначил цель достижения нейтральности по выбросам — «до 2060 года». В Глазго российская делегация намерена в частности защищать атомную энергетику, которую она считает «зеленой». Такой подход критикуют в «Гринпис».

Что касается США, которые также ответственны за значительную долю выбросов, амбициозный инфраструктурный план Джо Байдена, предполагающий борьбу с климатическими изменениями, был заблокирован Конгрессом. Поэтому демократ Байден, вернувший США в Парижское соглашение, едет в Глазго фактически с пустыми руками.

Лидером в деле борьбы с изменениями климата считается Европейский союз, обязавшийся выполнить конкретные шаги для радикального сокращении вредных выбросов в атмосферу к 2030 году, что открывает дорогу к «чистому нулю» к 2050 году.

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