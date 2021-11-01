Коронавирус: Таиланд, Австралия и Израиль снимают карантинные ограничения

С 1 ноября вакцинированные туристы из 63 стран мира могут свободно путешествовать по Таиланду.

Австралия, Таиланд и Израиль снимают ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса. С 1 ноября вакцинированные туристы из 63 стран мира смогут путешествовать по Таиланду. Австралия отменяет карантин для своих вакцинированных граждан. А Израиль впервые начал принимать индивидуальных туристов.

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После полутора лет ограничений Таиланд открывается для туристов

С 1 ноября вакцинированные туристы из 63 стран мира могут свободно путешествовать по Таиланду. Условием для въезда является наличие отрицательного ПЦР-теста. Для поездки необходима регистрация в системе Thailand Pass, через которую можно получить специальный QR-код.

Первые рейсы с туристами на борту приземлились этим утром в Бангкоке и на Пхукете. Как отмечает Le Monde, возвращение туристов в Таиланд будет постепенным. Власти рассчитывают на приезд от 10 до 15 миллионов человек в следующем году. Эта цифра далека от рекорда, побитого в 2019 году, когда в страну приехало 40 миллионов туристов. В среднем до пандемии в Таиланд ежегодно приезжало около 30 миллионов человек.

России в списке из 63 стран нет. Россиянам, прибывающим в Таиланд, необходимо пройти карантин. Однако, как сообщает ТАСС, россияне, привитые «Спутником-V», смогут воспользоваться системой под названием «песочница». Это — специальная туристическая программа, которая позволяет выходцам из стран, не попавшим в список, не проходить карантин: при условии нахождения в течение семи ночей в пределах обозначенных властями территорий.

5 ноября из Москвы на Пхукет отправится первый за полтора года рейс авиакомпании «Аэрофлот». С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Таиландом.

Австралия ослабляет карантинные ограничения для собственных граждан

Австралия с 1 ноября ослабляет жесткие ограничения для собственных граждан и впервые за более чем полтора года разрешает вакцинированным австралийцам выезжать за границу. Одновременно вакцинированным австралийцам, въезжающим в страну, больше не придется проходить обязательный двухнедельный карантин.

Как напоминает Le Monde, десятки тысяч австралийцев, проживающих за границей, которые в течение 19 месяцев не могли попасть к себе в страну, теперь смогут вернуться. При этом обязательный 14-дневный карантин продолжит действовать в некоторых штатах с низким уровнем общей вакцинации.

Снятие ограничительных мер не коснется также около миллиона иностранцев, проживающих в Австралии.

Коронавирусные ограничения в Австралии начиная с 20 марта 2020 года были одними из самых строгих в мире.

Израиль открывает въезд для привитых индивидуальных туристов

С 1 ноября новые правила также действуют в Израиле, который открывает границы для привитых туристов, въезжающих в страну вне туристических групп. Туристические группы начали приезжать в Израиль еще в сентябре. Как сообщает newsru.co.il, с этого понедельника в Израиль могут въехать иностранные туристы:

которые за последние 14 дней перед въездом в Израиль не бывали в «красной» стране;

привиты вакциной, признанной ВОЗ (или вакциной «Спутник V» — с 15 ноября);

въезжают в Израиль через аэропорт имени Бен-Гуриона.

Как отмечает издание, сегодня список «красных» стран является пустым. При этом министр туризма Израиля Константин Развозов в интервью newsru.co.il говорил, что в него могут попасть Россия и Украина, где в последние недели отмечается рост заболеваемости и смертности.

Тем временем в Киеве с 1 ноября действует «красный» уровень эпидемической опасности. С понедельника для проезда в транспорте, посещения торговых центров, спортзалов, кафе и ресторанов требуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

В России третий день подряд федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом фиксирует более 40 тысяч заболевших за сутки. По данным штаба, за прошедшие сутки в стране умерли 1155 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. С 30 ноября по 7 ноября в стране вновь действует «режим нерабочих дней».

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