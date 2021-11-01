На саммите G20 договорились о налогообложении транснациональных компаний

В субботу и в воскресенье, 30 и 31 октября, в Риме состоялся саммит «большой двадцатки». В ходе этой встречи лидеры стран G20 обсудили вопросы климата, налогообложения международных корпораций, помощь бедным странам и перезапуск мировой экономики в контексте пандемии.

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Налог для крупных международных корпораций

Лидеры стран «большой двадцатки» одобрили международное соглашение, которое предполагает облагать прибыль транснациональных компаний и цифровых гигантов налогом не менее 15%. Таким образом в мире намерены бороться с офшорами. Эта мера должна принести правительствам около 150 дополнительных млрд долларов в год, отмечает AFP. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, это соглашение является «историческим» для мировой экономики.

Ранее, в июле, 130 стран под эгидой ОЭСР договорились о минимальном налоге на прибыль для транснациональных корпораций на уровне 15%. До октября продолжались переговоры по утверждению всех технических деталей соглашения, и теперь оно было подписано в ходе встречи в Риме.

Соглашение поддержали крупнейшие экономики мира, в том числе Китай и Индия, а также страны, которые считаются «налоговыми оазисами».

Вопросы по климату накануне саммита в Глазго

Саммит «большой двадцатки» предварял главную мировую конференцию по климату COP26, которая открывается в Глазго в этот понедельник, 1 ноября. Лидеры G20 договорились об отказе от государственного финансирования новых угольных электростанций за границей, сообщает AFP со ссылкой на итоговую декларацию саммита. При этом никаких однозначных заявлений об отказе от угля на национальном уровне в ходе встречи в Риме сделано не было: Associated Press называет это «реверансом в сторону Индии и Китая».

Кроме того, на саммите подтвердили намерение достичь целей Парижского соглашения по климату от 2015 года, а именно бороться за ограничение роста средней температуры на планете 1,5 градусами Цельсия. Этот вопрос также станет центральным в ходе конференции в Глазго.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что встреча в Риме не оправдала его надежд.

«Хоть я и приветствую приверженность “Большой двадцатки” глобальным решениям, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами — но они, по крайней мере, не похоронены. Вперед, в Глазго на СОР26, чтобы добиться цели по полутораградусному ограничению и выполнить обещания по финансированию и адаптации ради планеты и ее жителей», — написал он в твиттере.

While I welcome the #G20's recommitment to global solutions, I leave Rome with my hopes unfulfilled — but at least they are not buried. Onwards to #COP26 in Glasgow to keep the goal of 1.5 degrees alive and to implement promises on finance and adaptation for people & planet. pic.twitter.com/c1nhIDbA8m — António Guterres (@antonioguterres) October 31, 2021

Наконец, в ходе встречи лидеры «большой двадцатки» подтвердили намерение ежегодно выделять по 100 млрд долларов в год до 2025 года на помощь развивающимся странам для борьбы с изменениями климата. Эта тема также станет одной из важнейших в ходе COP26 в Глазго.

Отказ от таможенных пошлин на импорт алюминия и стали

На полях саммита в Риме США и Евросоюз договорились отменить таможенные пошлины на алюминий и сталь, введенные Дональдом Трампом. «Это снимает большую часть существующих торговых раздражителей», — подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Со своей стороны министр торговли США Джина Раймондо назвала это соглашение «историческим».

Помощь самым бедным странам

Лидеры стран «большой двадцатки» также договорились о мерах помощи бедным странам в связи с пандемией. Следуя рекомендации ВОЗ «о вакцинации не менее 40% мирового населения к концу 2021 года и 70% мирового населения к середине 2022 года» в ходе встречи в Риме была достигнута договоренность о «мерах, направленных на усиление доставки вакцин и базовых медицинских препаратов в развивающиеся страны».

Правительство Канады пообещало выделить «по меньшей мере 200 миллионов дополнительных доз вакцины» бедным странам до конца 2022 года. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в отдельном коммюнике, на которое ссылается AFP.

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