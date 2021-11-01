«Хватит обращаться с природой, как с туалетом»: в Глазго мировые лидеры призвали спасти планету

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек ООН Антониу Гутерриш на открытии COP26 в шотландском Глазго, 1 ноября 2021 года.

В шотландском Глазго открылся саммит COP26. В главной мировой конференции по климату участвуют около 120 мировых лидеров. В день открытия саммита главы правительств и государств обратились друг к другу с призывом спасти планету и человечество. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны, которые производят больше всего выбросов в атмосферу, «усилить свои амбиции» по борьбе с изменением климата.

Реклама Читать далее

Конференцию в Глазго открыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он сравнил борьбу с изменениями климата с попытками Джеймса Бонда спасти мир. «Мы, мои коллеги, мировые лидеры, сегодня находимся примерно в том же положении, что и Джеймс Бонд. Трагедия в том, что это не фильм», — заявил Джонсон, выступая в Глазго. Однако, по его словам, спасти мир — возможно. «Да, это будет сложно. Да, мы сможем это сделать, так что за работу», — сказал он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал мировых лидеров «спасти человечество» и перестать «рыть собственные могилы». «Настало время сказать "хватит"», — заявил он, выступая в Глазго.

«Хватит уничтожать биоразнообразие. Хватит убивать самих себя углеродами. Хватит обращаться с природой, как с туалетом. Хватит жечь, буравить и добывать все глубже и глубже». Антониу Гутерриш.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал все страны, по отдельности, на национальном уровне стремиться к заявленной цели: сдержать нагрев планеты в рамках 1,5 градусов Цельсия. Он отметил, что Франция, Великобритания и Евросоюз уже взяли на себя это обязательство.

Кроме того, французский лидер выступил с призывом к международной солидарности.

«Мы все пережили это во время пандемии: мы не можем противостоять международным вызовам, если мы не будем выступать координированно. (...) Первыми с последствиями климатического кризиса сталкиваются самые бедные страны. (...) Все развитые экономики мира должны в равной степени участвовать [в борьбе с изменениями климата], все мы должны найти способы, чтобы самые богатые страны усилили [свое участие в этой борьбе]». Эмманюэль Макрон.

Президент США Джо Байден назвал борьбу с изменениями климата «моральной и экономической необходимостью». По его словам, серьезные усилия, необходимые для этой борьбы, на самом деле представляют собой «невероятную возможность» для мировой экономики. «Внутри подступающей катастрофы скрывается невероятная возможность, и не только для США, но и для всех нас», — подчеркнул глава Белого дома.

Байден также принес публичные извинения за действия своего предшественника Дональда Трампа, который вывел США из Парижского соглашения по климату. Джо Байден вернул Соединенные Штаты в Парижское соглашение по климату — это было одно из его первых действий на посту президента.

Мировая конференция по климату продлится до 12 ноября. Ее главная задача — договориться о конкретных мерах, которые позволят достичь целей Парижского соглашения 2015 года, заменившего Киотский протокол. А именно — сдержать прирост средней температуры на планете «намного ниже» 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных уровней и приложить усилия, чтобы ограничить рост температуры 1,5 градусами Цельсия.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться