COP26: Более 90 стран поддержали инициативу по сокращению выбросов метана

На климатическом саммите в Глазго выступившие там во вторник лидеры ЕС и США призвали к более энергичным мерам по сдерживанию эмиссий парниковых газов, что, по оценке специалистов, имеет решающее значение для удержания потепления климата в пределах 1,5°C. В ходе второго дня работы форума было объявлено о присоединении более 90 государств к инициативе ЕС и США по снижению выбросов метана.

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С самого начала работы 1 ноября в Глазго 26-й Рамочной конференции ООН (СОР26) по изменению климата с участием глав 120 государств и правительств, тон выступлений на трибуне не выявил противоречий. Выступающие призывали к срочным совместным действиям против глобального потепления.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны, ответственные за наибольшие объемы выбросов CO2 в атмосферу и не соблюдающие своих обязательств, «повысить амбиции» экологических программ уже в ходе двух недель после COP26. Он обращался, в частности, к России, Бразилии и Китаю, чьи руководители не приехали в Глазго на саммит «последнего шанса» для экологии.

«Важнейшим в последующие за СОР26 две недели будет то, чтобы крупнейшие эмитенты парниковых газов, чьи национальные стратегии не соответствуют нашему целевому показателю в 1,5°C, обозначили для себя более амбициозные задачи. И это уже в ходе следующих двух недель. Это единственный способ восстановить доверие к нашей стратегии», — сказал Эмманюэль Макрон.

Не дожидаясь окончания форума в Глазго, Бразилия объявила о повышении требований к своей экологической политике. «Мы ставим перед собой более амбициозные цели в области климата и обязуемся сократить к 2030 году выбросы парниковых газов не на 43%, а на 50%, а также достичь углеродной нейтральности к 2050 году», — заявил министр окружающей среды Бразилии Хоаким Лейте.

1 ноября представил свои обязательства по климату в версии 2021 года Китай. Си Цзиньпин адресовал участникам СОР26 письменное послание, в котором, похоже, возобновляются прежние обязательства. Индия — другой лидер по эмиссиям углекислого газа. В Глазго Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Дели ставит перед собой цель достичь углеродной нейтральности к 2070 году.

Французский лидер напомнил участникам конференции о создании промышленно развитыми странами в рамках конференции 2009 года в Копенгагене фонда в помощь развивающимся странам. Проект предусматривает выделение ежегодного бюджета в 100 миллиардов долларов, в период с 2020 по 2025 год, для финансирования действий бедных стран в борьбе с пагубними для них последствиями изменения климата. «Отныне все развитые страны должны вносить свою справедливую долю» в этот фонд, заявил Эмманюэль Макрон и призвал «ускорить это финансирование».

Президент США Джо Байден принес извинения за выход США из Парижского соглашения по решению, принятому его предшественником Дональдом Трампом. Байден назвал борьбу с потеплением «невероятной возможностью» для мировой экономики. «Думаю, мне не следовало бы извиняться, но я прошу прощения, потому что тот факт, что Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения, стало причиной нашего отставания от графика», — сказал он. Джо Байден подчеркнул, что одним из его первых решений по прибытии в Белый дом было возвращение его страны к соглашению, которое направлено на сдерживание темпов потепления климата планеты. Он также сказал, что не согласен с утверждениями Дональда Трампа о том, что соглашение о сокращении выбросов парниковых газов уничтожает рабочие места.

В Глазго Байден анонсировал обширный план по охране лесов и ответственному землепользованию. Напомним, что в понедельник 100 глав государств и правительств, участвующих в климатической конференции пообещали остановить вырубку лесов в рамках программы с бюджетом в 19 млрд долларов.

Почти 90 стран поддержали инициативу по сокращению выбросов метана

В ходе второго дня работы форума в Глазго было объявлено о присоединении почти 90 государств к инициативе ЕС и США по снижению выбросов метана. О подготовке глобальной совместной инициативы по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году сообщала в канун открытия СОР26 глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В число 90 стран, поддержавших проект, входят 15 стран с наибольшими объемами выбросов. Среди них — США, ЕС, Индонезия, Пакистан, Аргентина, Мексика, Нигерия, Ирак, Вьетнам, Канада. Три страны, входящие в пятерку лидеров по эмиссиям метана, Россия, Индия и Китай, пока о своем участии в этой инициативе не сообщили, отмечает Reuters, По данным экспертов Межправительственной группы ООН по изменению климата, метан обладает особенно сильным воздействием на атмосферу, его «парниковый потенциал» особенно опасен.

С призывом к объединению усилий для стабилизации климата планеты выступила королева Великобритании, которой врачи рекомендовали воздержаться от участия в работе экологического форума. «История показала, что, когда нации объединяются для общего дела, всегда есть надежда», — сказала 95-летняя Елизавета II на открытии конференции в заранее записанном видеообращении. — «Работая бок о бок, мы способны решать самые непреодолимые проблемы и преодолевать величайшие невзгоды».

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