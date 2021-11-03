«У него серьезные климатические проблемы»: Байден подверг критике Путина из-за неявки на COP-26

Джо Байден во время выступления на COP26 в Глазго. 02.11.2021

Президент США Джо Байден раскритиковал президента России Владимира Путина за то, что тот не приехал на 26-ю Всемирную конференцию ООН по климату (COP26), которая проходит в Глазго. Байден также подверг критике председателя КНР Си Цзиньпиня. В Кремле ответили на заявление, касающееся Путина.

Реклама Читать далее

Байден отметил резкий контраст между действиями американского руководства по климатической повестке и усилиями Китая и России, лидеры которых не приехали на саммит, сообщает The New York Times.

«Его тундра горит», — сказал глава Белого Дома о Путине: «Буквально, его тундра горит. У него серьезные климатические проблемы. И он молчит о готовности что-либо делать».

Кроме того, Байден заявил о том, что и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпинь совершил ошибку, не приехав на COP-26, сообщила французская редакция RFI. «Я думаю, что для Китая было серьезной ошибкой не приехать», из-за чего председатель КНР «потерял возможность влиять на людей во всем мире», — сказал президент США на пресс-конференции, завершающей его визит на конференцию по климату.

COP26 проходит в крупнейшем городе Шотландии с 31 октября по 12 ноября. Саммит мировых лидеров состоялся 1 и 2 ноября.

Владимир Путин в Глазго не поехал, и не выступал на саммите дистанционно, отмечает «Новая газета».

В Кремле уже ответили на слова Байдена. «Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса… и в Калифорнии, горят леса и в Турции, и в других странах мира», — сказал кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков (цитата из сообщения госагентства РИА-Новости). «Это как раз, в том числе, те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что, несмотря на свою неявку, Путин все же «записал обращение к участникам» конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием, которая пройдет в рамках COP26.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться