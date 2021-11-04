Совет Европы выступил в поддержку сотрудников белорусского правозащитного центра «Весна» Леонида Судаленко и волонтера Татьяны Ласицы, приговоренных к лишению свободы, и призвал прекратить репрессии в отношении гражданского общества Беларуси. К немедленной отмене этого «политически мотивированного» приговора призвали в совместном заявлении 18 правозащитных организаций.

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Суд в Гомеле приговорил сотрудника «Весны» Леонида Судаленко и волонтера Татьяну Ласицу к трем и двум с половиной годам лишения свободы соответственно. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Судаленко и Ласица были взяты под стражу в середине января. Их признали виновными в подготовке и финансировании действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также подготовке лиц для участия в таких действиях. Обвиняемой по тому же делу проходила еще одна волонтерка «Весны» Мария Тарасенко, она покинула Беларусь.

В правозащитном центре со ссылкой на Леонида Судаленко объяснили, что в вину ему вменялось оказание помощи многодетной семье, отца которой затем привлекли к суду за участие в протестных акциях (Судаленко привез семье дрова), призыв встретить жительницу Гомеля Марию Тульженкову после 15 суток в изоляторе, проведение семинара по цифровой безопасности для правозащитников, оплата пошлин за обращение в суд и услуг адвокатов, а также беседа с блогером Андреем Пауком о протесте, запись которого размещена на YouTube.

Комиссар СЕ: Вердикт в отношении сотрудников центра «Весна» Леонида Судаленко и Татьяны Ласицы - очередная иллюстрация репрессий, применяемых против правозащитников в Беларуси после президентских выборов в августе 2020г. #Беларусь @viasna96 @CommissionerHR https://t.co/b8aFPcTkD7 — Совет Европы (@CoE_ru) November 4, 2021

В Совете Европы приговор правозащитникам назвали «очередной иллюстрацией репрессий, применяемых против правозащитников в Беларуси после проведения президентских выборов в августе 2020 года». Комиссар по правам человека Дуня Миятович отметила, что положение правозащитных организация в Беларуси остается тревожным, а многие партнеры Совета Европы, включая таких известных правозащитников, как Алесь Беляцкий и Марфа Рябкова, арестованы по сомнительным обвинениям.

Со своей стороны Human Rights Watch и еще 17 белорусских и международных организаций опубликовали совместное заявление, в котором называют дело в отношении Судаленко и Ласицы политически мотивированным. Они призвали власти Беларуси немедленно отменить этот «возмутительный» приговор и снять все обвинения как с Судаленко и Ласицы, так и с еще пятерых правозащитников «Весны», которые в настоящее время находятся за решеткой по политически мотивированным обвинениям.

В настоящее время под стражей по политически мотивированным обвинениям находятся еще пятеро правозащитников «Весны»: основатель и председатель правозащитного центра Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович, юрист и координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович, координаторка волонтерской службы Марфа Рабкова и волонтер из Минска Андрей Чепюк.

В Совете Европы со ссылкой на независимые источники заявили о том, что более 270 НПО ликвидированы или находятся в процессе ликвидации, а представители гражданского общества регулярно сталкиваются с притеснениями. Миятович призвала безотлагательно прекратить репрессии и освободить граждан, задержанных или лишенных свободы за деятельность в сфере гражданского права.

17 сентября 23 международные и белорусские правозащитные организации объявили о начале кампании #FreeViasna, требуя немедленного освобождения правозащитников. Акция под этим хештегом прошла и во Франции, у которой существуют давние связи с правозащитниками Весны. Осужденный на этой неделе глава гомельского отделения «Весны» Леонид Судаленко — лауреат 2018 года французской премии «Свобода-Равенство-Братство». В момент его задержания французское посольство в Беларуси выступило со словами протеста. Алесь Беляцкий — почетный гражданин Парижа.

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