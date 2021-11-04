COP26: 190 стран и организаций пообещали постепенно отказаться от использования угля

На климатическом саммите COP26 в Глазго 190 стран и организаций пообещали с 2030 года постепенно отказаться от использования угля, чтобы сдержать рост температуры в мире. Уголь является крупным загрязнителем атмосферы.

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Подписавшие соглашение стороны взяли на себя обязательства по сокращению, а затем и отказу от инвестиций в использование угля в качестве источника электроэнергии. В числе отказавшихся от потребления угля такие крупные потребители этого ресурса, как Польша, Египет и Вьетнам.

Предполагается, что развитые страны откажутся от угля в 2030-х годах, а развивающиеся — в 2040-х. Китай в свою очередь заявил о намерении в течение 5 лет на 1,8% сократить среднее потребление угля для производства энергии.

Мировые банки в свою очередь взяли на себя обязательство не финансировать производство угольной электроэнергии.

It’s Energy Day at #COP26



The end of coal power is now within sight, and clean power is scaling up.



Find out more 👇#TogetherForOurPlanet — COP26 (@COP26) November 4, 2021

При этом ряд стран, широко применяющих угольную электроэнергию, воздержались от подписания соглашения. Среди них — США, Австралия, Индия и Китай.

Ранее на COP21 была приняты декларации о снижении выбросов метана на 30% к 2030 году и о внедрении зеленых технологий. Инициативу по сокращению выбросов метана поддержали более 90 стран.

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