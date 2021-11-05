США объявили награды до $15 млн за информацию о хакерах DarkSide

Госдепартамент США объявил о вознаграждениях размером до 5 и даже до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет в поиске участников хакерской группировки DarkSide, которую ФБР связывает с Россией. В мае 2021 года хакеры DarkSide парализовали работу одного из крупнейших американских топливопроводов Colonial Pipeline, потребовав около $5 млн долларов выкупа за восстановление компьютерной сети компании-оператора.

Реклама Читать далее

О вознаграждениях за информацию о хакерах DarkSide говорится в заявлении, опубликованном 4 ноября государственным департаментом США. До $10 млн обещают тем, кто поможет установить личность и местонахождение «ключевых» руководителей группировки. До $5 млн власти США готовы выплатить за информацию, которая приведет к «задержанию и/или осуждению в любой стране» лиц, причастных к майской кибератаке DarkSide на системы компании Colonial Pipeline — одного из крупнейших трубопроводных операторов в США.

7 мая этого года группа хакеров с использованием программы-вымогателя DarkSide парализовала работу топливопровода Colonial Pipeline, по которому горючее и нефтепродукты доставляются из Техаса на Восточное побережье США, обеспечивая 45% потребностей этого региона в топливе. Компания-оператор заплатила хакерам порядка $5 млн за восстановление работы своей компьютерной сети. Выплата была осуществлена в биткоинах. В начале июня министерство юстиции США сообщило, что Федеральному бюро расследований (ФБР) удалось вернуть Colonial Pipeline значительную часть уплаченного выкупа, идентифицировав электронный кошелек и изъяв криптовалюту на $2,3 млн.

10 мая ФБР заявило, что за атакой стоит группа DarkSide. 13 мая президент США сообщил, что хакеры, по всей вероятности, действовали с территории России. «Мы не считаем, что российские власти были причастны к этой атаке», — отметил при этом Джозеф Байден.

Вопросы кибербезопасности и борьбы с хакерскими группами были среди главных тем встречи президентов США и России в Женеве 16 июня. На саммите Джозеф Байден сообщил Владимиру Путину о «критических элементах (американской) инфраструктуры, которые должны быть вне угрозы» хакерских атак, напомнив Москве о «значительных кибервозможностях» США и угрозе ответа на преступные действия в киберпространстве.

31 октября издание New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что представители США и России провели ряд секретных встреч после саммита в Женеве. В ходе этих контактов Вашингтон якобы передал Москве данные о хакерах, которые «активно проводят атаки» против США. Источник издания сообщал, что теперь в США ждут, приведет ли эта информация к арестам в России.

France-Presse отмечает постоянно растущую активность хакеров, использующих программы-вымогатели. Согласно опубликованным в октябре данным Минфина США, за первое полугодие 2021 года американские власти получили информацию о выплате хакерам-вымогателям в общей сложности 590 млн долларов. Это на 42% больше, чем за весь предыдущий год, — цитирует AFP доклад финансового ведомства Соединенных Штатов.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться