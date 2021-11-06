Взрыв в Сьерра-Леоне: как минимум 80 человек погибли

По меньшей мере 80 человек погибли в результате взрыва топливного хранилища вечером в пятницу, 5 ноября, в промышленной зоне Фритауна, столицы Сьерра-Леоне (Западная Африка). При этом, по сообщениям различных источников, жертв может быть значительно больше.

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«Прошлой ночью мы извлекли 80 тел на месте аварии», — сказал AFP представитель Красного Креста, уточнив, что спасательная операция продолжилась в субботу, 6 ноября. Медсестра из больницы, куда были доставлены пострадавшие, подтвердила AFP число погибших, также уточнив, что многие женщины, мужчины и дети получили «серьезные ранения».

По свидетельствам очевидцев, мощнейший взрыв был спровоцирован автомобилем, который загорелся на заправочной станции после ДТП. По словам мэра Фритауна Ивонн Аки-Савьерр, бензовоз столкнулся с грузовиком.

По информации издания Daily Star, которую приводит РБК, бензовоз взорвался на оживленном перекрестке перед супермаркетом. Это произошло около 22 час. по местному времени (01:00 МСК), когда на месте собралось много людей, чтобы купить бензин на розлив.

Позднее, днем в субботу, агентство AFP, подчеркнув что официального подтверждения этим данным пока нет, процитировало заявление медицинского источника, сообщившего о том, что погиб как минимум 91 человек.

В свою очередь, местный новостной портал Sierraloaded сообщил более чем о 400 жертвах.

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